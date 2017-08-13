Панин заткнул рот дочери
Необычный снимок появился в социальной сети Instagram. "Не болтай! Кругом лишние уши, злые языки и безмозглые головы!" – подписал артист фотографию.
В комментариях под публикацией пользователи Сети похвалили отца за методы воспитания дочери. "Вы очень классные, добрые, веселые", – пишет один из комментаторов. "Да-да, учить надо", – поддерживает Панина другой.
В комментариях Панин вступил в диалог с некоторыми подписчиками. Актер заверил пользователей Сети, что он абсолютно не обращает внимание на то, что говорят другие.
Напомним, скандальные видеоролики, главным героем которых, предположительно, является Панин, несколько раз взрывали Сеть. Актеру неоднократно приходилось оправдываться за поведение.
Как писали Dni.Ru, Панин часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram снимки, которые многие пользователи считают противоречивыми. В частности, актер неоднократно показывал кадры со своего отдыха: на пляже он предпочитает полностью избавляться от одежды.
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