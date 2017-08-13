Панин заткнул рот дочери

Скандально известный актер Алексей Панин удивил провокационной фотографией. Артист заткнул рукой рот дочери.

Необычный снимок появился в социальной сети Instagram. "Не болтай! Кругом лишние уши, злые языки и безмозглые головы!" – подписал артист фотографию.

В комментариях под публикацией пользователи Сети похвалили отца за методы воспитания дочери. "Вы очень классные, добрые, веселые", – пишет один из комментаторов. "Да-да, учить надо", – поддерживает Панина другой.

В комментариях Панин вступил в диалог с некоторыми подписчиками. Актер заверил пользователей Сети, что он абсолютно не обращает внимание на то, что говорят другие.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 12 2017 в 11:58 PDT

Напомним, скандальные видеоролики, главным героем которых, предположительно, является Панин, несколько раз взрывали Сеть. Актеру неоднократно приходилось оправдываться за поведение.

Как писали Dni.Ru, Панин часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram снимки, которые многие пользователи считают противоречивыми. В частности, актер неоднократно показывал кадры со своего отдыха: на пляже он предпочитает полностью избавляться от одежды.