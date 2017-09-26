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Lifestyle

Главный секрет McDonald's

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Всем знаком вкус картофеля фри, куриных наггетсов или "Биг-Мака". Многие хотя бы пару раз в месяц забегают перекусить в McDonald's. С чем связана такая популярность этой сети фастфуда? Раскроем некоторые секреты.
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McDonald's никогда бы не смог добиться такого успеха, если бы не жесткий контроль качества продуктов. Каждая жалоба, каждый негативный отзыв клиентов отрицательно сказываются на имидже компании. Поэтому, чтобы не было недовольных посетителей, McDonald's требует от своих поставщиков такого же контроля качества.

Одним из главных продуктов сети быстрого питания является фритюрное масло. На нем жарятся картофель фри, курица (для наггетсов, бургеров и салатов), рыба, креветки и сырные шарики. Давайте проследим весь путь, который проделывает масло буквально от поля до прилавка.

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru

McDonald's использует для фритюра высокоолеиновое масло. Оно полезнее, чем подсолнечное (и даже – чем оливковое). Продукт отличается высоким содержанием олеиновой кислоты. Говоря простым языком, это масло более устойчиво к высоким температурам и при жарке не выделяет вредные канцерогены.

Для его производства используют сорта высокоолеинового подсолнечника. Последний выращивают в Саратовской области, на полях агрокомплекса "Солнечные продукты". McDonald's стремится к тому, чтобы покупать продукты у российских поставщиков. И сегодня уже 90% продукции для этой сети фастфуда производится в России.

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru

Саратовская область – зона рискованного земледелия. Раз в несколько лет случается либо затопление, либо засуха. Перед тем как сеять подсолнечник, поле нужно подготовить. Укрепить и удобрить почву, вылечить ее от грибков и других болезней. Обычно на это уходит до пяти лет. Когда участок готов, начинается засев. Стоит отметить, что урожай подсолнечника на одном поле может быть не чаще, чем один раз в четыре-пять лет, иначе почва быстро обеднеет. Для контроля урожая холдинг внедрил систему Cropio – "Электронный журнал агронома". Система проводит оперативный мониторинг состояния посевных площадей, прогнозирует сельскохозяйственные операции, отслеживает состояние поля, содержание питательных веществ и влажность почвы, делает прогнозы урожайности. Осуществляется даже спутниковый мониторинг посевов! 

Фото: пресс-служба
Орошение поля проводится с помощью новой системы. Полив – автоматический, система оснащена электродвигателем. Через каждые десять сантиметров установлены датчики, которые регулируют уровень подачи воды (исходя из данных Cropio). Нельзя выливать лишнюю воду, это приведет к засолению почвы. Срок службы оросительной системы – 25-30 лет. Искусственное орошение не применяется при выращивании подсолнечника (потому что это достаточно влагостойкая культура, и орошение, кроме затрат, существенно не увеличит количество собранных семян). При этом, например, орошение кукурузы дает увеличение объема урожая в 2-2,5 раза.
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Вода доставляется к полям при помощи Приволжской оросительной системы. Она была построена в 60 годах прошлого века, чтобы помочь развитию земледелия в Саратовской области. В 90-е земледелие было в упадке. Многое пришло в негодность. Но в последние годы началось постепенное возрождение отрасли. Например, недавно была введена новая насосная станция. С ее помощью орошается около пяти тысяч гектар земли.
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
К сожалению, подсолнечник начнут собирать чуть позже, поэтому увидеть процесс переработки семян в масло не удалось. После производства продукт транспортируют на Саратовский жировой комбинат (СЖК). Это предприятие тоже относится к холдингу "Солнечные продукты". Неочищенное и необработанное масло попадает на завод, где хранится в закрытых цистернах объемом от 80 до 200 тонн. Затем оно дезодорируется, очищается от примесей и запахов, становится "безличным". Именно такое масло, чистое и отфильтрованное, необходимо для приготовления так любимого нами картофеля фри.
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Чтобы масло дошло до McDonald's, его нужно упаковать. Фасовка и упаковка осуществляются вакуумным методом, то есть масло не окисляется. Это очень важно для сохранения полезных качеств высокоолеинового масла. Всего в холдинге – 21 точка контроля: 14 – от семян до масла и семь – от получения масла до фасовки. После фасовки и упаковки масло направляют в точки продаж.
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Для каждого продукта используется своя ванночка с фритюрным маслом. Отдельно – ванночка для картофеля фри, курицы, рыбы и креветок и для сырных шариков.

В среднем на ванночку для картофеля фри необходимо около 40 литров масла. Современные фритюрные машины постоянно фильтруют его, очищая от кусочков продуктов и панировки, а также следят за уровнем.
Эксперт отдела качества Макдоналдс Владислав Соломатов проверяет состояние масла во фритюре.
Масло меняется в ванночках в течение одного-двух дней. Существует Журнал контроля качества фритюрного масла, в котором четко указано, кто, когда и во сколько менял масло. Также в этом журнале указаны все рекомендации и инструкции по измерению. Для того чтобы понять, пригодно ли масло для жарки, используются тестовые полоски на кислотность (как в лабораторных работах на уроках химии).
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Только так, выполнив все предписания, пройдя огромное количество точек контроля, еда попадает на витрину (при этом если картофель фри не продан в течение десяти минут, он подлежит ликвидации). 
Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
26 сентября 2017, 16:22

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