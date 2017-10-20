Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка

Фестиваль самогона на Ставрополье, нашествие белых медведей на Чукотке, уфимский "Дом-2" и другие захватывающие новости. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Ставропольские ученые распечатали пробные протезы рук и ног, изготовленные на 3D-принтере. Искусственные органы планируется внедрить в эксплуатацию уже в этом году, сообщают newizv.ru.



В Ростовской области власти решили, увеличить транспортный налог, передает Rostovgazeta.ru. Однако нововведение затронет лишь четыре категории средств передвижения. При этом, два вида транспорта являются предметами роскоши – яхты и парусно-моторные суда, подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в овертайме обыграл венгерский "Фалько" в Кубке Европы. Несмотря на победу, главный тренер российской команды признался, что ему стыдно за своих подопечных. "Когда вода уже накрыла голову, и наш соперник ушел на шесть очков вперед, мы показали характер и довели матч до овертайма. Нельзя так недооценивать и не уважать своего соперника! Этому не может быть никакого оправдания", – цитирует наставника NewsNN.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев рассказал о том, что на оздоровление реки Волга будет потрачено 15,7 миллиарда рублей. Эта сумма будет потрачена на финансирование мероприятий до 2025 года, пишет Inkazan.ru.

Жительница Тюмени Виолетта Грехова вышла в финал конкурса журнала Playboy. Теперь красотке предстоит сразиться с 12 моделями, сообщает Nashgorod.ru.

Жительница Омска Виолетта Деянова вошла в десятку сильнейших девушек-гиревичек России. Она подняла гирю 154 раза. Виолетта мастер спорта международного класса по гиревому спорту, чемпионка России, Европы. Девушка уже завершила спортивную карьеру и теперь трудится администратором автосалона, передает Gorod55.ru.



Жительница Екатеринбурга Анастасия Грибкова прошла первый этап отбора претенденток на место солистки в группу Serebro. 19-летняя девушка рассказала, что поет с трех лет, сообщает Tagilcity.ru. "Я благодарна всевышнему за этот шанс. Когда родные и близкие люди, друзья и знакомые делают все, чтобы у меня получилось приблизиться к своей мечте – берет за душу", – заявила начинающая певица.

В Ижевске за одну ночь неизвестные разрисовали краской семь машин. При этом, в правоохранительные органы обратился лишь один пострадавший водитель. Полиция ведет поиск злоумышленников, пишет Udm-info.ru.

В Волгограде утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. Юноша пытался зарезать 15-летнюю возлюбленную за то, что она не ответила взаимностью на его чувства, передают "Новости Волгограда". Придя на встречу с кухонным ножом, злоумышленник нанес девушки три удара в грудь и шею. К счастью, подростка удалось спасти.