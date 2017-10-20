В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову

На подземной парковке в Уфе неизвестный напал на предпринимателя Павла Кабанова. Он выстрелил коммерсанту в голову и скрылся с места происшествия.

Пострадавший попал в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, передает Life.ru. По данным издания, Кабанов является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге и учредителем нескольких компаний в Уфе.