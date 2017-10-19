Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме

Нелегальные дипломы в Нижнем Новгороде, исламские экстремисты в Татарстане, мечеть в огороде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Преступная схема была раскрыта в Нижнем Новгороде. Там через интернет бойко торговали дипломами почти любых профессий – от командира воздушного судна до юриста. Кроме того, мошенники продавали удостоверение кандидата наук и аттестаты о среднем образовании, пишет Newsnn.ru. Преступники задержаны и ожидают суда.

Под обвинением находится также бывший ректор Тюменского индустриального университета. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, один из его подчиненных делал ремонт в квартире главы вуза. Работник к тому же получал зарплату и премии из бюджета университета, отмечает Nashgorod.ru.

Полицейским удалось найти пропавшую несколько дней назад жительницу Омска. К сожалению, 30-летняя девушка уже была мертва. Ее останки обнаружили в выгребной яме на участке в частном секторе города. Полиции удалось задержать ее убийцу, сообщает Gorod55.ru. Им оказался владелец участка. Он признался, что расправился с женщиной после того, как она оскорбила его.

Приятное известие порадовало военных Ростовской области. Мотострелкам Южного военного округа пообещали доставить более 100 боевых машин пехоты до конца 2017 года. Они заменят находящиеся на вооружении БМП-2, пишет Rostovgazeta.ru. Новые машины, БМП-3 располагают автоматической пушкой, пулеметом и пусковым орудием для управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 100 милиметров.

Мошенники попортили жизнь женщине из Нижнего Тагила. К ней под видом полицейских пришли некие люди и потребовали заплатить 60 тысяч рублей за отказ от услуг агентства "Золотой улей" по продаже квартиры. Женщина передумала сотрудничать с компанией после того, как обнаружила, что риелторы дают за ее недвижимость цену гораздо ниже рыночной, да еще и закладывают в договор значительные комиссионные, сообщает Tagilcity.ru.

Полицейские Татарстана разоблачили восемь членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все исламисты оказались местными жителями, подчеркивает Inkazan.ru. Семеро террористов – выходцы из Альметьевского и один из Лениногорского районов Татарстана.

В Удмуртии один из самых высоких по стране уровней числа потенциальных банкротов. Он на 20% выше, чем средний показатель в России. Речь идет о физических лицах, имеющих просроченный долг более 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней, уточняет Udm-info.ru.

В Пятигорске дорожные службы решили еще раз положить асфальт на улице, которая находится в идеальном состоянии. "Может, я, конечно, что-то не понимаю, но какой смысл и где логика в том, чтобы класть асфальт, на тротуар, который и так в идеальном состоянии?" – передает слова местных жителей портал Newizv.ru.

Житель Волгоградской области решил, что земное его больше не интересует и решил построить мечеть прямо в своем огороде, сообщает Novostivolgograda.ru. Соседи дачника, решившего возвести на своей земле культовое здание, от его замысла не в восторге. Они утверждают, что садоводческое товарищество – не лучшее место для строительства мечетей, равно как и церквей, хурулов, пагод или капищ.