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Регионы

Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Нелегальные дипломы в Нижнем Новгороде, исламские экстремисты в Татарстане, мечеть в огороде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Преступная схема была раскрыта в Нижнем Новгороде. Там через интернет бойко торговали дипломами почти любых профессий – от командира воздушного судна до юриста. Кроме того, мошенники продавали удостоверение кандидата наук и аттестаты о среднем образовании, пишет Newsnn.ru. Преступники задержаны и ожидают суда.

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Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 18:54

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