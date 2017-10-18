В Башкирии вышедший из себя учитель избил школьника

Учитель на уроке избил школьника. Одноклассники потерпевшего выложили видео произошедшего в социальные сети.

Региональное управление Следственного комитета России по Башкирии начало проверку инцидента. По информации пресс-службы ведомства, случай произошел в одной из школ Бижбулякского района. "По факту нанесения ударов ученику инициирована доследственная проверка", – сказала ТАСС старший помощник руководителя ведомства Светлана Абрамова.

На кадрах, выложенных в одной из групп, посвященных Башкирии, в социальной сети "Вконтакте", видно, как мужчина, нависнув над ребенком наносит ему удары по голове. По информации следователей, инцидент произошел еще в прошлом году, однако ролик появился в интернете совсем недавно.