Учитель умер из-за любви к школьнице

Учитель английского языка из Санкт-Петербурга покончил с собой после романа со школьницей. В предсмертной записке 42-летний мужчина признался, что 17-летняя девушка была его "последней сильной любовью".

Тело педагога было обнаружено в съемной квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мужчина оставил две предсмертные записки.

Одно послание он адресовал матери, попросив прощения за свой поступок, сообщает 78.ru. Другая записка предназначалась 17-летней возлюбленной учителя. В ней мужчина признался школьнице, что она была его "последней сильной любовью".

В ходе следствия оказалось, что до трагедии учитель встречался с девушкой. По данным паблика Mash в "ВКонтакте" летом пара ездила в Крым и даже планировала пожениться. Однако в какой-то момент отношения влюбленных разладились. По некоторым данным, в их конфликт вмешался бывший молодой человек школьницы.

Парень вернулся из армии и решил вернуть любимую, разобравшись с соперником. Он избил учителя и вынудил его расстаться с девушкой. Ситуацию усугубило то, что о романе педагога с ученицей узнали в школе.

По словам соседей погибшего, он неоднократно говорил, что не хочет жить. Трагической историей заинтересовались сотрудники районного Следственного комитета, ведется проверка.