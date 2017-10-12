Женщина избила пенсионерку за замечание
Пенсионерка сделала соседке замечание о чрезмерном употреблении алкоголя. Девушке это не понравилось, и она начала бить старушку, которая сидела на лавочке. Потерпевшей удалось встать со скамейки и отбежать от агрессора, но та последовала за ней, несмотря на все попытки третьей участницы конфликта – подруги пострадавшей пенсионерки – растащить женщин.
Отчаявшись образумить нападающую словами, старушка решила постоять за себя и дать отпор обидчице. На кадрах с камеры видеонаблюдения у подъезда видно, как бабушка наносит соседке удар в лицо. Как сообщает "Комсомольская правда", после инцидента пенсионерке потребовалась помощь врачей, и ей вызвали скорую помощь.
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