Женщина избила пенсионерку за замечание

В Тольятти женщина набросилась с кулаками на пенсионерку. Поводом стало замечание старушки.

Пенсионерка сделала соседке замечание о чрезмерном употреблении алкоголя. Девушке это не понравилось, и она начала бить старушку, которая сидела на лавочке. Потерпевшей удалось встать со скамейки и отбежать от агрессора, но та последовала за ней, несмотря на все попытки третьей участницы конфликта – подруги пострадавшей пенсионерки – растащить женщин.

Отчаявшись образумить нападающую словами, старушка решила постоять за себя и дать отпор обидчице. На кадрах с камеры видеонаблюдения у подъезда видно, как бабушка наносит соседке удар в лицо. Как сообщает "Комсомольская правда", после инцидента пенсионерке потребовалась помощь врачей, и ей вызвали скорую помощь.