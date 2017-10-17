Детские театры ЦФО получат материальную поддержку

Партийный проект "Единой России" "Театры – детям" подвел итоги мониторинга состояния учреждений культуры в 18 регионах Центрального федерального округа. В ходе проверки внимание обращалось, в том числе, на материально-техническую сторону. В результате было решено выделить 43 театрам около 52 миллионов рублей.

Как рассказала координатор проекта "Единой России" Наталия Пилюс, в ходе мониторинга были выявлены наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются детские театры в регионах ЦФО. По ее словам, в субъектах Федерации указывают на острую необходимость обновления материально-технической базы. "В ближайшее время будут подведены финальные итоги мониторинга состояния 147 театров для детей, участвующих в партпроекте", – отметила Пилюс.



Она сообщила, что были обследованы 43 учреждения в 18 регионах. Основные проблемы там связаны с устаревшим оборудованием. "Театрам необходимо современное световое и звуковое оборудование, давно не обновлялись декорации, – уточнила Пилюс. – Для новых творческих проектов требуется новый театральный реквизит: бутафория, грим, театральные куклы, сценические костюмы".

Установлено, что 49% от общего числа детских театров, попавших в программу мониторинга, нуждаются в капремонте зданий. Их руководители отметили, что постройкам требуется ремонт фасадов, обновление вывесок. В ряде регионов обратили внимание на необходимость благоустройства прилегающей территории, создания парковочных мест, замены асфальтового покрытия.

Состояние сцен театров как удовлетворительное оценили 32% регионов; 27% учреждений нуждаются в обновлении зрительных залов – замене кресел и косметическом ремонте. В каждом четвертом театре, попавшем в программу мониторинга, отметили отсутствие безбарьерной среды и сложность посещения представлений людьми с ограниченными возможностями.

"Мы видим возможность решения многих вопросов по благоустройству прилегающей территории к театру", – подчеркнула Пилюс. По ее словам, это, как и создание доступной среды, осуществимо благодаря взаимодействию проекта "Театры – детям" с другими партийными проектами. Предусматривается укрепление материально-технической базы, создание условий для качественного обновления репертуара, популяризация новых постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов и всероссийских театральных фестивалей.