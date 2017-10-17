Детские театры ЦФО получат материальную поддержку
Как рассказала координатор проекта "Единой России" Наталия Пилюс, в ходе мониторинга были выявлены наиболее распространенные проблемы,
с которыми сталкиваются детские театры в регионах ЦФО. По ее словам, в
субъектах Федерации указывают на острую необходимость обновления
материально-технической базы. "В ближайшее время будут подведены финальные
итоги мониторинга состояния 147 театров для детей, участвующих в партпроекте",
– отметила Пилюс.
Она сообщила, что были обследованы 43 учреждения в 18 регионах. Основные проблемы там связаны с устаревшим оборудованием. "Театрам необходимо современное световое и звуковое оборудование, давно не обновлялись декорации, – уточнила Пилюс. – Для новых творческих проектов требуется новый театральный реквизит: бутафория, грим, театральные куклы, сценические костюмы".
Установлено, что 49% от общего числа детских театров, попавших в программу мониторинга, нуждаются в капремонте зданий. Их руководители отметили, что постройкам требуется ремонт фасадов, обновление вывесок. В ряде регионов обратили внимание на необходимость благоустройства прилегающей территории, создания парковочных мест, замены асфальтового покрытия.
Состояние сцен театров как удовлетворительное оценили 32% регионов; 27% учреждений нуждаются в обновлении зрительных залов – замене кресел и косметическом ремонте. В каждом четвертом театре, попавшем в программу мониторинга, отметили отсутствие безбарьерной среды и сложность посещения представлений людьми с ограниченными возможностями.
"Мы видим возможность решения многих вопросов по благоустройству прилегающей территории к театру", – подчеркнула Пилюс. По ее словам, это, как и создание доступной среды, осуществимо благодаря взаимодействию проекта "Театры – детям" с другими партийными проектами. Предусматривается укрепление материально-технической базы, создание условий для качественного обновления репертуара, популяризация новых постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов и всероссийских театральных фестивалей.
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