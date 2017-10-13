Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим

Выяснились новые подробности о семье пятилетней малышки из Воронежской области, которой попытались вырвать плоскогубцами язык за съеденную пачку маргарина. Оказалось, что девочку истязала не мать, а отчим.

При проведении следственных действий с участием психолога и сотрудников социальных служб малышка дала показания, заявив, что именно отчим подвергал ее пыткам. Мать девочки также заявила, что именно ее сожитель подвергал мучениям ребенка.

Она также пояснила, что первоначально взяла вину за себя, опасаясь, что ее гражданский муж будет мстить ей и ее детям.Следователи располагают и другими доказательствами причастности мужчины к избиению девочки, однако мужчина, которому предъявлено обвинение, свою вину не признает, передает РИА Новости. В отношении отчима малышки возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Истязание".

Ранее сообщалось, что в Воронежской области беременная мать жестоко избила пятилетнюю дочку за то, что та съела пачку маргарина. Отмечалось, что она также пыталась вырвать язык девочки плоскогубцами.

Когда полицейские явились в дом к женщине и попытались забрать избитого ребенка, отчим малышки набросился на них с кулаками. Позже он был задержан. Пострадавшая девочка была госпитализирована с множественными переломами, синяками, сотрясением мозга и травмой языка. Известно, что всего в семье воспитывается трое малолетних детей.