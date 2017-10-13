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Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим

Фото: GLOBAL LOOK press
Выяснились новые подробности о семье пятилетней малышки из Воронежской области, которой попытались вырвать плоскогубцами язык за съеденную пачку маргарина. Оказалось, что девочку истязала не мать, а отчим.
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При проведении следственных действий с участием психолога и сотрудников социальных служб малышка дала показания, заявив, что именно отчим подвергал ее пыткам. Мать девочки также заявила, что именно ее сожитель подвергал мучениям ребенка. 

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Мать пыталась вырвать 5-летней девочке язык из-за пачки маргарина

Она также пояснила, что первоначально взяла вину за себя, опасаясь, что ее гражданский муж будет мстить ей и ее детям.Следователи располагают и другими доказательствами причастности мужчины к избиению девочки, однако мужчина, которому предъявлено обвинение, свою вину не признает, передает РИА Новости. В отношении отчима малышки возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Истязание".

Ранее сообщалось, что в Воронежской области беременная мать жестоко избила пятилетнюю дочку за то, что та съела пачку маргарина. Отмечалось, что она также пыталась вырвать язык девочки плоскогубцами.

Когда полицейские явились в дом к женщине и попытались забрать избитого ребенка, отчим малышки набросился на них с кулаками. Позже он был задержан. Пострадавшая девочка была госпитализирована с множественными переломами, синяками, сотрясением мозга и травмой языка. Известно, что всего в семье воспитывается трое малолетних детей.

Автор: Рудольф Великолепный13 октября 2017, 15:08

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