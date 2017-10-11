Разъяренна мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо

Женщина, разъяренная неспортивным своего сына, выбежала на татами и начала бить ребенка по лицу. Когда в происходящее вмешался тренер, мать переключила агрессию на него.

Поводом для такого неподобающего поведения стал поступок молодого дзюдоиста. Парень выигрывал поединок, но упустил победу, позволив сопернику совершить чистый бросок. Расстроенный исходом боя, ребенок показал средний палец арбитру.

Это заметила его мать и решила поучить сына хорошим манерам прямо на татами. Когда тренер мальчика вступился за бойца, женщина начала бить его, однако натолкнулась на отпор, получив затрещину. После этого организаторы соревнований оттащили разъяренную мать. Возмутительный случай попал в объектив камеры одного из зрителей.

Видео уже заинтересовалось отделение Следственного комитета по Новгородской области, где и произошел инцидент. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту публикации 11 октября 2017 года на сайте одного из телеканалов об избиении матерью ребенка на турнире по дзюдо и драке с судьей", – говорится в сообщении ведомства.