Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе

В Москве между пассажирами одного из автобусов произошла потасовка. Две пенсионерки и пожилой мужчина избили женщину и ее дочь за то, что они отказались уступить место, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Вешних Вод. Как установили правоохранители, войдя в автобус, женщина заняла место, после чего на нее с упреками накинулись пенсионеры. В ходе конфликта пассажиры разбили сотовый телефон и порвали вещи пострадавшей.
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