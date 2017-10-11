Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе

В Москве между пассажирами одного из автобусов произошла потасовка. Две пенсионерки и пожилой мужчина избили женщину и ее дочь за то, что они отказались уступить место, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Вешних Вод. Как установили правоохранители, войдя в автобус, женщина заняла место, после чего на нее с упреками накинулись пенсионеры. В ходе конфликта пассажиры разбили сотовый телефон и порвали вещи пострадавшей.