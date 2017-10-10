Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров

Шейн Макмэн получил серьезные травмы во время боя с Эль Дженерико. Он свернул шею, упав с высоты 12 метров.

Таким образом рестлер попытался добить своего соперника. Однако тот успел встать и увернуться, в результате тело 47-летнего бойца упало прямо на землю. Инцидент произошел во время боя SmackDown LIVE в Детройте. Шейн получил перелом нескольких ребер, вывих плеча и повредил позвоночник.

Отметим, что организаторы умудрились превратить несчастный случай в часть шоу. Пока медицинская бригада пыталась зафиксировать повреждённую шею Макмэна и вколоть ему обезболивающее, на переднем плане развивалась уже другая потасовка. Тренер другого бойца хотел заставить судей присудить победу Эль Дженерико, а команда пострадавшего Макмэна начала избивать его.