Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров
Таким образом рестлер попытался добить своего соперника. Однако тот успел встать и увернуться, в результате тело 47-летнего бойца упало прямо на землю. Инцидент произошел во время боя SmackDown LIVE в Детройте. Шейн получил перелом нескольких ребер, вывих плеча и повредил позвоночник.
Отметим, что организаторы умудрились превратить несчастный случай в часть шоу. Пока медицинская бригада пыталась зафиксировать повреждённую шею Макмэна и вколоть ему обезболивающее, на переднем плане развивалась уже другая потасовка. Тренер другого бойца хотел заставить судей присудить победу Эль Дженерико, а команда пострадавшего Макмэна начала избивать его.
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