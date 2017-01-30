Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем

Краснодарскому судебному приставу пришлось идти на чрезвычайные меры, чтобы добиться исполнения решения суда. Мужчина рискнул жизнью, буквально собственным телом помешав самолету взлететь.

Судебный пристав залез на крыло "кукурузника", чтобы его остановить. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.



Ранее в УФССП поступил документ о запрете эксплуатации легкого самолета АН-2, передает "АиФ-Юг". По данным службы, транспортное средство с указанным в документе бортовым номером принадлежало жителю Краснодара. Впоследствии владелец продал воздушное судно другому человеку.

Однако новый собственник, вопреки правилам, не поставил самолет на учет. На связь нарушитель не выходил, игнорируя все вызовы работника службы. Судебному приставу-исполнителю пришлось провести расследование.

Благодаря показаниям очевидцев, самолет был найден на небольшом частном аэродроме в Крымском районе. Служитель закона прибыл на аэродром, где обнаружил "кукурузник". Самолет как раз готовился ко взлету, несмотря на наложенный правоохранителями запрет.

Увидев приставов, летчики попытались ускорить взлет. Представителю УФССП пришлось забраться на крыло самолета, чтобы не дать воздушному судну подняться в небо. Поняв, что взлететь не удастся, пилоты-нарушители пустились в бега.

В результате брошенное транспортное средство было опечатано и передано на ответственное хранение директору аэродрома. Как сообщили в службе, в настоящий момент решение суда исполнено. Между тем местонахождение нарушителя закона, собственника самолета, пока не известно.

Ранее сообщалось, что жительница города Елизова на Камчатке закатила скандал судебным приставам, которые явились в ее квартиру для исполнения решения суда. Как писали Dni.Ru, нарушительница закона, задолжавшая порядка 30 тысяч рублей, встретила приставов руганью и оскорблениями. Позднее она устроила дебош в служебной машине и в зале суда. Должница нанесла правоохранителям телесные повреждения и разбила стулом стекло в зале ожидания.







