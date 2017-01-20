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Полуголая должница на морозе покусала приставов

Фото: Dni.Ru
Судебные приставы давно привыкли к тому, что должники не слишком радуются их приходу. Но события, развернувшиеся на Камчатке во время визита сотрудников региональной ФСПП к местной жительнице, удивили даже бывалых служителей закона.
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Хозяйка квартиры, 35-летняя Виктория Коновалова, задолжавшая порядка 30 тысяч рублей, встретила приставов руганью и оскорблениями. Инцидент произошел 19 января днем на Центральной улице города Елизово. По информации регионального управлении ФССП, оплачивать долг, а также покидать квартиру женщина отказалась. На уговоры она не поддавалась, но мужчины "при исполнении" не отступали. Тогда должница позвонила в полицию, заявив по телефону, что ей грозит похищение.

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Прибывший на место происшествия участковый быстро разобрался в ситуации и отправился по своим делам. Тем временем разгуливавшая по квартире в нижнем белье женщина пригрозила приставам дозвониться до "советника губернатора по работе со мной" или до вице-губернатора. 

В итоге уставшие от этого шоу служители закона оформили на должницу принудительный привод. Они надели на нее наручники и доставили в суд, сообщает телеканал "360". При этом из одежды на возмутительнице спокойствия были только трусы и футболка. Впрочем, самый находчивый из приставов, как позже выяснилось, прихватил с собой из квартиры скандалистки ее халат.

По данным УФССП, ранее за неоплаченные штрафы по административным делам и за нарушения ПДД были арестованы банковские счета Коноваловой. На регистрационные действия с ее автомобилем также был наложен запрет. Все это и послужило причиной возмущения женщины во время визита судебных приставов. 

Как рассказала пресс-секретарь УФССП по Камчатскому краю Вероника Юрьева, во время поездки в служебной машине до отдела Коновалова вела себя вызывающе. Сидя на заднем сидении, она не стеснялась закидывать свои обнаженные ноги на переднее автокресло, где находился судебный пристав. Этот момент нарушительница порядка запечатлела на видео, тут же опубликовав его с помощью мобильного телефона в социальных сетях. Примечательно, что кадрами эпизодов, где она бьет ногами по лицу одного пристава, а второго кусает за шею, скандалистка делиться не стала.

Дальнейшие действия буйного "шоу на морозе" переместились в суд. Но нарушительница и там не успокоилась, разбив стулом стекло в зале ожидания. В результате женщина отправилась на трое суток в изолятор. Но и там она продолжила скандалить, и в итоге была помещена в психоневрологический диспансер. По информации  правоохранительных органов, Коновалова долгое время употребляла наркотики и состояла на учете.

Тем временем пострадавшие от действий Виктории судебные приставы документально зафиксировали нанесение телесных повреждений и написали заявление в полицию. Теперь нарушительнице порядка грозит уголовная ответственность по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс России. Ведомство подготовило законопроект об изъятии единственного жилья у должников. Как писали Dni.Ru, это положение не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Кроме того, запрет на изъятие коснется недвижимости, не превышающей двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

20 января 2017, 16:04

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