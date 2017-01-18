Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга устроили драку на заседании в среду, 18 января. Причиной стало недавнее решение властей города передать Исаакиевский собор в собственность Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщают местные СМИ, один из присутствовавших в зале собрания петербургского парламента депутатов выступил против принятия постановления о передаче собора из городской собственности РПЦ. Член Заксобрания заявил, что хочет внести некоторые поправки в документ, однако его мнение было проигнорировано другими депутатами.

Тем не менее парламентарий не сдался и начал активно протестовать, выкрикивая лозунги в пользу поправок. Мятежного депутата сразу же окружили коллеги, которые уговорами пытались утихомирить смутьяна. Однако разговор между парламентариями пошел далеко не в мирном русле, что в итоге привело к драке между членами Заксобрания, закончившейся не в пользу "восставшего" депутата.

Dni.Ru ранее писали, что власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. "Вопрос решен, и по договоренности с патриархом Исаакиевский собор сохранит свои музейные функции", – заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

Новость не на шутку взволновала местную общественность. Многие опасаются, что передача памятника истории и архитектуры РПЦ отрицательно скажется на его состоянии. Кроме того, активисты утверждают, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве.

Исаакиевский собор был построен в 1858 году по проекту выдающегося архитектора Огюста Монферрана. В 1928 году был преобразован в музей. С начала 1990 года в соборе возобновлены церковные богослужения.

