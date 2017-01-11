Судьба Исаакиевского собора взволновала россиян

Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции".

Петербуржцам следует объединиться вокруг передачи собора РПЦ, а не устраивать революции. Этот шаг позволит усилить мировое значение Исаакия – и как музея, и как святыни, убежден председатель Экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин.

РПЦ обращалась к городским властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче ей собора еще в 2015 году. Однако тогда глава администрации Георгий Полтавченко ответил отказом. Теперь же мэр изменил свое мнение, решение о переходе Исаакия во владение Церкви поддержало и Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Реакция общественности неоднозначна. Оппозиция озвучила целый ряд претензий. Часть из них носит экономический характер: противники решения считают, что город лишится около 800 миллионов рублей дохода от туристов и в то же время продолжит нести расходы по содержанию здания. А вся прибыль уйдет к РПЦ, которой к тому же не придется платить, как сейчас, за аренду. Депутаты заксобрания от "Яблока" уже назначили неравнодушным гражданам на 13 января "встречу с законодателями" у стен собора.

В свою очередь, спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров высказался довольно эмоционально – он назвал оппонентов "провокаторами и поджигателями войны". Он подчеркнул, что закон о передаче имущества религиозного назначения должен быть исполнен.

Противники решения питерских властей указывают также на сложности самого процесса передачи. Как заявил директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров, это может продлиться около трех лет. В музее тысячи экспонатов, в частности, составляющих внешнюю и внутреннюю отделку здания. Неясна и судьба музейных работников, а это более 400 человек.

Охладить горячие головы попытался член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин. "Мне хочется петербуржцам сказать самые добрые слова. Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы это прошли и слишком дорого за это заплатили. Я думаю, что общими усилиями мы сможем показать всему миру, что не только умеем друг с другом драться и стрелять друг в друга, но и можем вместе делать добрые дела", – заявил он агентству ТАСС.

Калинин убежден, что музей после передачи его в пользование Церкви не будет ущемлен. "Я уверен в том, что поменяются только акценты местами. Если сейчас это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей. Я думаю, что передача Церкви еще более обогатит возможности показа этой святыни, уникального памятника архитектуры, памятника ЮНЕСКО и верующим людям, и неверующим людям, и иностранным туристам", - сказал член патриаршего совета.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов считает, что торопиться с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви не стоит. "Честно говоря, я бы не торопился. Я с глубочайшим уважением отношусь к Русской православной церкви, помогал ей и помогаю и в моем родном Пушкине восстанавливал Храм Сергия Радонежского. Но здесь я бы не торопился", – сказал парламентарий.

Высказался по поводу решения властей Санкт-Петербурга и член Комитета ГД по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По его мнению, тем, кто переживает за судьбу Исаакиевского собора после его передачи в собственность РПЦ, нужно объяснить все последствия этого шага и "развеять для них все опасения".

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, внутренняя площадь – более 4 тысяч квадратных метров. Храм никогда за свою историю не был собственностью Церкви: во времена империи собор находился в ведении Министерства внутренних дел. Исаакий стал музеем в 1928 году. С 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Каждый год Исаакий посещают более 3,5 миллиона туристов, паломники составляют около одного процента от этого числа.