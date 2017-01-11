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Общество

Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор

Виталий Милонов. Фото: vk.com/milonov
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше.
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Милонова, как и многих, волнует судьба Исаакиевского собора. Он считает, что в передаче его РПЦ есть много плюсов. Как отметил чиновник, "церковь должна быть церковью".

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"Государь-император ее строил церковью. Все прекрасно понимают, что музей будет работать не хуже, а даже лучше", – цитирует политика "Комсомольская правда". Милонов отметил, что ходить туда будут все желающие, вне зависимости от конфессии. 

Депутат подчеркнул, что церковь существует, чтобы в нее ходило как можно больше людей. "Мы будем рады любому язычнику, если он повернется к христианству. И мы уж точно не за "бабки" будем пускать, а бесплатно. Придет, посмотрит, уверует", – заявил Милонов.

С его точкой зрения согласен и режиссер, петербуржец Виктор Тихомиров. Он назвал передачу собора РПЦ правильным решением и отметил, что "церковь и так натерпелась" и призвал отнестись к ситуации с пониманием. "Вспомните, сколько в свое время у нее отняли, сожгли, взорвали... Храм – есть храм. Он предназначен для отправления религиозного культа, то есть для молитв", – заявил режиссер. 

Однако далеко не всем такое решение кажется справедливым. Заслуженный артист России Борис Смолкин уверен, что оно было принято из-за материальных соображений. "Они дождались, пока все будет отремонтировано, чтобы денежные потоки шли им. У меня нет нормальных слов, одни нецензурные", – поделился мнением Смолкин. 

Писатель-сатирик Константин Мелихан отнесся к вопросу с сарказмом. "Рано или поздно церковь заберет себе весь город. Исаакиевский собор – только начало. Потом будут Летний сад (в нем скульптуры богов), Эрмитаж (в нем много картин на библейские темы) и в конце концов Александровская колонна, поскольку ее венчает ангел", – резюмировал сатирик.

Исаакиевский собор был построен в Санкт-Петербурге в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает сто метров, внутренняя площадь – более четырех тысяч квадратных метров. Храм никогда за свою историю не был собственностью Церкви: во времена империи собор находился в ведении Министерства внутренних дел.

Музеем Исаакий стал в 1928 году. С 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Каждый год Исаакий посещают более 3,5 миллиона туристов, паломники составляют около одного процента от этого числа.

Автор: Людмила Фоканова11 января 2017, 19:42

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