Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Пятница 28 июля

15:36Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра 14:26Анастасия Волочкова отказалась от любимого напитка в пользу минералки 09:33В Иркутской области мужчина расстрелял сына и травмата 09:22В Удмуртском лагере 23 человека заразились кишечной инфекцией 06:19В США морские львы распугали посетителей пляжа 04:29Как не заболеть после летнего дождя 02:26Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде 00:08Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог 23:50Загар может спровоцировать дефицит витамина D 23:41Как подобрать хобби для ребенка? Ответил психолог 23:35Эндокринолог: Сухость во рту может сообщать о сахарном диабете 23:30Врач-диетолог: при покупке еды с рук есть риск отравления 23:22Психолог рассказала о способе вызвать у ребенка интерес к чтению 23:04Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко 22:23Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться 20:46Умер сценарист фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 20:10Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов 19:00Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 17:12"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 16:23Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе 14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра

Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра
2

"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", – гласят слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Сегодня это крылатое выражение актуально и значимо даже относительно недвижимости.

На рынке эзотерических товаров неисчислимое количество талисманов, которые, согласно суевериям, стерегут жилье владельца от порчи и различных неурядиц. Купить подкову или сувенирного домовенка легко, но лучший оберег для дома — это табличка с царской мантрой.

Ее принято вешать над дверью у входа в квартиру или строение с внутренней стороны. Чаще короткая молитва на санскрите выпускается на бумажной, деревянной или металлической основе. Также ее именуют мантрой десяти слогов: Ом Падме Ушниша Вимале Хум Пхат.

Фото: Екатерина Ежова

История оберега берет начало с VIII века. Считается, что царскую мантру передал великий буддийский учитель Падмасамбхава для защиты живых существ. Она упоминается в нескольких священных текстах, где говорится о ее благотворном воздействии на жилище и людей.

Фото: Екатерина Ежова

Во-первых, установленный над дверью оберег не дает проникнуть в дом враждебным существам, включая тех, которые невидимы человеческому глазу. Проще говоря, десятислоговая мантра улучшает энергетику и не дает случиться бедам. Причем ничего особенного делать не нужно, главное — закрепить ее в нужном месте.

Фото: Екатерина Ежова

Во-вторых, такая буддийская табличка помогает очистить карму всем, кто проходит под ней. Жильцы, гости, домашние животные и даже залетающие через дверь насекомые улучшают сущность своего бытия под воздействием царской мантры.

Купить оберег для дома с десятислоговой мантрой Гуру Падмасамбхавы можно практически в любой буддийской лавке, в том числе интернет-магазине. Также можно посетить хурул или дацан для приобретения таблички.

Фото: Екатерина Ежова

Люди рукодельные могут сделать оберег своими руками, самостоятельно изобразив десятислоговую мантру на подходящей поверхности. В процессе важно сохранять мысли светлыми, а намерения чистыми, направленными на облегчение страданий всех живых существ.
28 июля 2023, 15:36
Падмасамбхава. Фото: Pascal Deloche/GODONG/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова
Хурул &quot;Золотая обитель Будды Шакьямуни&quot; в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

По теме

"Они не идолы": каменные Будды Владивостока и их влияние на человечество

Жизнь после смерти: феномен тукдам

Собянин: Более 12 тыс москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации

Собянин: Более 12 тыс москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации
Для переселенцев возвели 20 новостроек. В ближайшее время в новое жилье по программе реновации переедут более 12 тысяч москвичей.

Собянин: Новый пешеходный мост свяжет Красный Октябрь и Музеон

Собянин: Новый пешеходный мост свяжет Красный Октябрь и Музеон
Строительство завершится через год. Новый пешеходный мост соединит Красный Октябрь и Музеон.

Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь
Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев раскрыл предпочтения артистов. Многие российские музыканты, актеры театра и кино, известные журналисты, телеведущие и продюсеры предпочитают обосноваться за городом и проводить размеренную жизнь в частных владениях на свежем воздухе.

Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода

Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода
Прилегающие территории благоустраиваются. За первые шесть месяцев 2023 года социальные объекты построили на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге столицы.

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы
Агата Муцениеце переехала в новый дом. Популярный российский актер Павел Прилучный и его латвийская коллега Агата Муцениеце поженились в 2011 году и прожили в браке девять лет.

Собянин: Использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

Собянин: Использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации
Сокращаются сроки и затраты на проект. С помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) в Москве строят семь новостроек по программе реновации.

Выбор читателей

26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 27/07ЧтвАдвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 27/07ЧтвМарк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 27/07ЧтвЛюбовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 27/07Чтв"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины