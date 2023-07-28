Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра

"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", – гласят слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Сегодня это крылатое выражение актуально и значимо даже относительно недвижимости.



На рынке эзотерических товаров неисчислимое количество талисманов, которые, согласно суевериям, стерегут жилье владельца от порчи и различных неурядиц. Купить подкову или сувенирного домовенка легко, но лучший оберег для дома — это табличка с царской мантрой.

Ее принято вешать над дверью у входа в квартиру или строение с внутренней стороны. Чаще короткая молитва на санскрите выпускается на бумажной, деревянной или металлической основе. Также ее именуют мантрой десяти слогов: Ом Падме Ушниша Вимале Хум Пхат.

История оберега берет начало с VIII века. Считается, что царскую мантру передал великий буддийский учитель Падмасамбхава для защиты живых существ. Она упоминается в нескольких священных текстах, где говорится о ее благотворном воздействии на жилище и людей.

Во-первых, установленный над дверью оберег не дает проникнуть в дом враждебным существам, включая тех, которые невидимы человеческому глазу. Проще говоря, десятислоговая мантра улучшает энергетику и не дает случиться бедам. Причем ничего особенного делать не нужно, главное — закрепить ее в нужном месте.

Во-вторых, такая буддийская табличка помогает очистить карму всем, кто проходит под ней. Жильцы, гости, домашние животные и даже залетающие через дверь насекомые улучшают сущность своего бытия под воздействием царской мантры.

Купить оберег для дома с десятислоговой мантрой Гуру Падмасамбхавы можно практически в любой буддийской лавке, в том числе интернет-магазине. Также можно посетить хурул или дацан для приобретения таблички.

Люди рукодельные могут сделать оберег своими руками, самостоятельно изобразив десятислоговую мантру на подходящей поверхности. В процессе важно сохранять мысли светлыми, а намерения чистыми, направленными на облегчение страданий всех живых существ.