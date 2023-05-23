Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Вторник 23 мая

12:20Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов 12:00Ивлеева, Баста, Ургант, Орбакайте: названы возможные спонсоры Украины и ВСУ 11:40Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики 11:20Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 11:00"Не пускают": оскандалившуюся Боню сняли у элитного отеля в Каннах 10:40Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем 10:20Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде 10:00Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике 09:40В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе 09:20В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 09:00Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского 08:40Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках 08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья 04:17"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты 02:04Рак легких: при каких условиях возрастает риск болезни 00:01Ученые выявили новый для России вид клещей 21:21"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 20:02"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 18:32"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву 17:00"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство 16:40"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 16:20Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей 16:20Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности 16:00"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 16:00Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда 15:40"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход 15:20"Была попытка вербовки": Журналист вывел на чистую воду банду Гордона* 15:00Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка 14:40Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность 14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире 14:00Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой 13:40Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года 13:20Высоцкая поддержала рассказавшую о заболевании мужа Меньшову 13:00Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях 12:40Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото 12:20Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 12:00МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье 11:40Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 11:20"Красавица какая": оставившего жену Прилучного застали с молодой кобылой 11:00“Лицо как у девственницы”: родившая Боня похвасталась внешностью 10:40Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта 10:20Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов 10:00"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 09:40Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод 09:20"Кипит в одном месте": продюсер высказался о передаче Вайкуле денег украинским нацистам 09:00Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина 08:40"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 08:20Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов

Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов
47

Эксперты предостерегли россиян от необдуманных поступков при покупке недвижимости.

Многие при поиске и покупке квартиры сразу обращаются к риелторам,чтобы обезопасить себя от юридических ошибок и облегчить всю сделку. Однако некоторые решают покупать квартиру самостоятельно без сопровождения специалиста. Если вы все же решили искать и покупать квартиру самостоятельно, вот несколько полезных советов.

Для начала нужно определиться, с какой целью вы покупаете жилье. От этого будет зависеть многое, в том числе расположение квартиры. Директор по маркетингу крупного федерального девелопера Виктория Салюк не советует покупать комнаты, так как сейчас есть отличная альтернатива – студии. В них удобнее жить, сдавать их в аренду, да и продать проще.

Не стоит покупать жилье в аварийных домах и домах под снос, а также жилье с несколькими собственниками или выделенными долями. Апартаменты тоже часто покупать рискованно, так как на бумаге это оказывается или размежеванная на несколькочастей квартира или апартаменты с неузаконенными санузлами. Кроме того, на деле это может оказаться коммерческим помещением.

Есть и не подходящие по расположению квартиры. Например, это квартиры с видом на кладбище. Такие квартиры часто продаются по сниженной цене.

Также при покупке квартиры надо учитывать срок их окупаемости. К примеру, многие московские новостройки окупаются целых 20 лет, а то и больше, даже если вы будете постоянно сдавать их в аренду.

При покупке квартиры на этапе котлована следует учесть локацию, будущую инфраструктуру, этаж и многие другие факторы. Все это влияет на ликвидность объекта, сообщает АиФ.

Если выбрать объект недвижимости правильно и с учетом всех параметров, на нем можно будет заработать 15-25%. Лучшим вариантом в таком случае является однушка с видом на двор и развитой инфраструктурой в районе.

Ранее эксперты назвали самые раскупаемые жилые комплексы в Челябинске. Это дома микрорайоне Парковый, в Советском и Центральном районах города, пишет URA.RU.

23 мая 2023, 12:20
Новостройки. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
АиФ✓ Надежный источник

По теме

Где искать доступные квартиры в ЦАО

Где искать доступные квартиры в ЦАО

Где искать доступные квартиры в ЦАО
Самые низкие цены – в Басманном районе. Самые дорогие новостройки Москвы традиционно представлены в ЦАО.

Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности

Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности
Недвижимость всегда была одной из самых важных покупок в жизни. А сейчас, когда рынок стал еще более насыщенным и разнообразным, многие стали чаще думать о приобретении собственной квартиры. Но, как обычно показывает практика, процесс выглядит довольно запутанным и сложным. Вопрос действительно непростой, особенно, если сделка совершается на вторичном рынке недвижимости.

Как улучшить шумоизоляцию в квартире

Как улучшить шумоизоляцию в квартире
Поможет герметик и гипсокартон. Плохая звукоизоляция – актуальная проблема для обитателей больших городов, проживающих как в старых домах, так и в новых жилых комплексах.

Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта

Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта
Названы категории граждан, которых могут освободить от взносов за капремонт. Ни для кого не секрет, что собственники жилья в многоквартирных домах должны платить ежемесячные взносы за капитальный ремонт.

Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод

Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод
Безжалостно убивать насекомых день за днем – очень плохо для кармы. Есть гуманный рабочий способ прогнать мух и мошек из квартиры. В теплое время года природа оживает, поэтому крылатым созданиям нередко выпадает участь делить одно пространство с человеком.

25% квартир на Арбате сдается в аренду

25% квартир на Арбате сдается в аренду
Больше всего арендного жилья сосредоточено в центре Москвы. Почти 5% жилищного фонда Москвы, или почти каждая 20 столичная квартира, сдается в долгосрочную аренду.

Выбор читателей

22/05ПндСмерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 22/05Пнд"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 22/05Пнд"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 21/05ВскГригорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом