По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард

Алла Пугачева и Елена Блиновская раньше были соседями.

На днях стало известно, что Народная артистка СССР Алла Пугачева все-таки смогла избавиться от элитной недвижимости. Она продала знаменитый замок в деревне Грязь, как и хотела, за миллиард рублей. Сделку удалось оформить, даже несмотря то, что владельцем особняка официально являлся ее супруг Максим Галкин, у которого возникли серьезные правовые ограничения после внесения в реестр иностранных агентов со стороны Минюста РФ.

Оказывается, по стопам Аллы Пугачевой пошла и блогерша Елена Блиновская, которую, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", задержали при попытке покинуть Россию. Как отмечает телеканал "Царьград", организаторша марафонов подозревается в уклонении от уплаты налогов, а также в "отмывании" денежных средств.

Мало того, что блогерша владела недвижимостью примерно на миллиард рублей, так она еще и приобрела один из частных домов рядом с дачей Аллы Пугачевой на Истре. Впрочем, есть у "королевы марафонов" и другие люксовые покупки.

По данным портала "Компания", Елена Блиновская и ее супруг имеют в собственности 11 объектов жилой недвижимости и два земельных участка. Кроме того, парочка владеет автомобилями премиальных марок.

Дома задержанной блогерши разбросаны по всей стране. Вот уж точно, ее адрес не дом и не улица, ее адрес – Российская Федерация. Самым крупным приобретением можно считать элитный коттедж на Истре, недалеко от которого раньше отдыхала Алла Пугачева.

Особняк площадью почти 1200 квадратных метров стоит порядка 400 миллионов рублей. Общая стоимость транспортных средств Елены Блиновской, оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Бывшая соседка Аллы Пугачевой владеет такими авто, как Lamborghini Urus 2021, Bentley Continental, Jeep Wrangler, и другими.