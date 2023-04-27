По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну

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Четверг 27 апреля

10:00Сама приманила смерть: стало известно о страшном убийстве Гурченко 09:56По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 09:40Прощай, кумир: умер Басилашвили 09:20"Сложности и проблемы": плюнувшая в россиян Дапкунайте погрязла в болоте 09:00Почему никому нельзя есть колбасу? 08:40Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка 08:20"Интернатовская пацанка": "быдловато-мужеподобную" Бородину размазали по стенке 08:00Спрос на льготную ипотеку снизился на 14% 06:08Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел 04:15В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни 02:09В Красногорске построят ЖК за 41 млрд 00:04"Чистое волшебство": неизлечимо больной Брюс Уиллис вымолил малыша у любимой женщины 22:10Скончался прославленный режиссер мультфильмов 21:50"Самый крупный крематорий в мире": стала известна судьба проданного Пугачевой замка 21:00Умерла звезда культового советского фильма "Вечный зов" 19:20"Счастливые": сияющая Гагарина сошлась с бывшим мужем 19:00"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 18:40"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную 18:20"На голову посыпались камни": обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии 18:00Американский зять помог избавиться Пугачевой от портящего лицо дефекта 17:40"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой 17:20"Комик послал народ на смерть": Бежавший в Россию нищий Зеленский получил под дых 17:00"Я вас похороню": рассвирепевший Розенбаум врезал своим обидчикам 16:40Умер актер сериала "Реальные пацаны" 16:20"В армию и на границу с Палестиной": Израильтянина Галкина* отправляют защищать новую родину 16:00На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника 15:40"Моя Татьяна": потерявший рассудок Шаляпин рвется к покойной жене на тот свет 15:20"Меня прорывает": уехавшая за границу дочь Заворотнюк вывалила правду о горе в семье 15:00"Любовь за деньги": вскрылась скандальная правда из прошлого Наташи Королевой 14:40"Вечерний Ургант" возвращается: Погнанный с экрана опальный ведущий приступил к работе 14:20Замотанная в пакет: Мокрое тело пропавшей Воробей обнаружили на берегу реки 14:00"Я ушел к своей медсестре": 90-летний отец Киркорова подтвердил информацию о романе с помощницей 13:40"Наркотики загубили мозг": спутавшийся с Паниным Дюжев опозорился на всю страну 13:00Постаревшая Максакова ужаснула черным лицом после пластики 12:40"Отвратительная!": Сунувший в лицо дряхлый орган муж довел Брухунову до истерики 12:40Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой 12:20"В доме живут восемь человек": семья домработницы выселяет Волочкову из ее особняка 12:00Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!" 11:40В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна 11:20После проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители 11:00В Тюмени два человека погибли под колесами поезда 10:40Эксперт перечислил схемы мошенничества с дачами 10:20"Меня туда не пускают": потерявшую память Светличную упекли в спецучреждение 10:00"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 09:40"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей 09:20Заберите ребенка: жена застукала трясущегося Газманова с обнаженной дочкой 09:00Отказ почек и остановка сердца: Прооперированная Власова впала в кому в реанимации 08:40В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка 08:20Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах 08:00Какой продукт вызывет пищевую зависимость
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По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну

По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну
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Оказалось, что блогерша тоже задолжала государству.

Недавно в стране разгорелся громкий скандал вокруг семьи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Выяснилось, что Валерия и ее муж Артем не выплатили государству 300 миллионов налогов. Кроме того, их обвинили в отмывании 130 миллионов рублей. А теперь по стопам коллеги пошла и "Королева марафонов" Елена Блиновская.

Еще вчера исполнительница желаний подписчиков выступала на бизнес-форуме в столицу, а уже сегодня в ее доме проходят обыски. Судя по всему, это никак не входило в планы блогерши. Сегодня ее задержали при попытке покинуть страну. Телеканал "360" уточняет, что Елена пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Наготове у нее были билеты для вылета в другую страну.

РИА ФАН со ссылкой на СК РФ сообщает, с 2019 по 2021 год Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей. На нее заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

URA.Ru напоминают, что Елена Блиновская запустила свой курс "Марафон желаний" в 2018 году. Этот инфопродукт прославил блогершу в соцсетях.

27 апреля 2023, 09:56
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал SHOT✓ Надежный источник

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