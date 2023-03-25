Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции?

Стоимость недвижимости растет все последние годы. Только за период с 2017 по 2023 годы покупатели недвижимости удвоили свои вложения.

Эта тенденция актуальна для многих локаций по всему миру. Недвижимость является прекрасной инвестицией на протяжении веков, и 2023 год является прекрасной возможностью приобрести недвижимость в нескольких странах



На что обратить внимание, чтобы приобрести действительно достойный и качественный объект, избегая рисков, "Дни.ру" рассказал Андрей Эрлих, эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость, основатель инвестиционного фонда Erlich Investment, автор и создатель технологии прогнозной аналитики для сферы коммерческой недвижимости и поиска земельных участков для застройщиков.



1. Измените процесс поиска выгодного объекта для покупки

Любой местный житель вам скажет, что цены на недвижимость в интернете на 25% выше. Большинство предложений, которые вы видите в интернете, нацелены исключительно на иностранцев. Подумайте, что вам важнее всего – красивая картинка на сайте или информация от местного юриста и брокера, которые найдут выгодный объект?



Совет : обращайтесь исключительно в местные инвестиционные компании, к местным юристам и брокерам



2. Посчитайте эксплуатационные расходы

Арендные ставки будут расти вслед за повышающимся спросом на аренду квартир. Это происходит потому, что ипотечные ставки значительно выросли. Средняя покупательная способность человека, который раньше мог позволить себе дом стоимостью 500 000 долларов с процентной ставкой 3%, теперь снизилась, и он может позволить себе только дом стоимостью 335 000 долларов со ставкой до 6%. Поэтому многие предпочтут аренду.



Совет : важно рассчитать, в какую сумму вам будет обходиться содержание будущей недвижимости. Не должно получиться так, что расходы на эксплуатацию (налоги, общедомовое обслуживание, процент управляющей компании, комиссии риелтору) будут забирать весь рентный доход.



3. Не принимайте решения в одиночку

Когда вы начинаете или продолжаете свой путь, инвестируя в зарубежную недвижимость, вам придется принимать множество решений. Но замечательно то, что вам не нужно делать ничего в одиночку.



Совет : ищите хорошие и надежные связи на зарубежных рынках или обратитесь к специалистам, чтобы разработать целостный план и сотрудничать с лучшими людьми в мире.



Есть много вариантов для инвестиций за границей. Это отличная возможность потенциально получить второй вид на жительство, второй паспорт, ипотечную программу, более высокие доходы и более низкие налоги. Некоторые зарубежные рынки не падали годами.