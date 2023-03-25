Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Суббота 25 марта

08:10Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции? 08:00Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога 06:14Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта 04:13Что делать, если отношения рушатся из-за денег 03:32В Зеленограде нет новых ЖК 02:12Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции 00:03Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта 22:05Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 21:40Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 21:20"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери 21:09"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы 20:40Враги женской красоты: какие продукты портят внешность 20:20"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей 20:00"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали 19:40"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала 19:20"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 19:00"Полиция задержала": кидавших ухажеров на деньги девиц из "Тиндера" схватили правоохранители 18:40Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму 18:20Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках 18:00Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство 17:40"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 17:20"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем 17:00В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки 16:40"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим 16:20"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье 16:00Провальный концерт МакSим и драма в семье Джигана и Самойловой в 5 выпуске "На днях" 15:40Терон, Лопес, Найтли: как макияж спасает звезд Голливуда 15:20Поймавшая Джигана с другой Самойлова сорвалась на эмоции: Никому не дам! 15:00Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев 14:40"Хочется хорошую семью": исхудавшая звезда "Дома-2" разрыдалась из-за проблем с мужем 14:20"Из дурдома": Сбежавшую из России Брежневу без волос обнаружили в странном месте 14:20Мальчики для Алибасова: Левкин объяснил попадание в "На-На" сладких красавчиков 14:00"Когда я не была замужем": разродившаяся Серябкина назвала свое любимое состояние 13:40"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе 13:20"В самом соку": пожелавшая секса и шалостей Семенович осталась без белья 13:00"Тревожно-депрессивное расстройство": искалеченному Костомарову грозит новый диагноз 12:40"Пустые карманы": Брошенная Пригожиным дочь вынуждена пахать таксистом 12:20Роман подло сбежавших из России Козловского и Акиньшиной рассекречен: Вместе строят новую жизнь 12:00"Выпадают волосы и отекают ноги": 48-летняя Тутта Ларсен сообщила об опухоли в груди 11:40За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино? 11:20"Веду себя как сволочь": оказавшаяся в положении Гузеева заявила о тяжелой ноше 11:00У них была связь перед свадьбой: Молодая жена Петросяна узнала о любовнице 10:40Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки 10:20"Подруги больше нет": объевшаяся тараканов Погребняк сообщила страшную новость о Бледанс 10:00"Несколько крупных пакетов": хозяйничающий на могиле брат Шатунова выдал подробности захоронения 09:40"Запихнуть?": Уединившийся с Волочковой женатый Джигурда вставил палец в дырочку под камерами 09:21"Мне страшно": череда странных совпадений вынудила жену Костомарова молиться без передыху 09:00После развода: Харламов сообщил подробности жизни с Асмус в облеванном и обоссанном доме 08:43Инвестиции в недвижимость: плюсы и минусы 08:40Как сохранить здоровье в Великий пост: объяснил диетолог
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции?

Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции?
51
Андрей Эрлих

Андрей Эрлих

 Эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость, основатель инвестиционного фонда Erlich Investment, автор и создатель технологии прогнозной аналитики для сферы коммерческой недвижимости и поиска земельных участков для застройщиков.

Стоимость недвижимости растет все последние годы. Только за период с 2017 по 2023 годы покупатели недвижимости удвоили свои вложения.

Эта тенденция актуальна для многих локаций по всему миру. Недвижимость является прекрасной инвестицией на протяжении веков, и 2023 год является прекрасной возможностью приобрести недвижимость в нескольких странах

На что обратить внимание, чтобы приобрести действительно достойный и качественный объект, избегая рисков, "Дни.ру" рассказал Андрей Эрлих, эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость, основатель инвестиционного фонда Erlich Investment, автор и создатель технологии прогнозной аналитики для сферы коммерческой недвижимости и поиска земельных участков для застройщиков.

1. Измените процесс поиска выгодного объекта для покупки

Любой местный житель вам скажет, что цены на недвижимость в интернете на 25% выше. Большинство предложений, которые вы видите в интернете, нацелены исключительно на иностранцев. Подумайте, что вам важнее всего – красивая картинка на сайте или информация от местного юриста и брокера, которые найдут выгодный объект?

Совет: обращайтесь исключительно в местные инвестиционные компании, к местным юристам и брокерам

2. Посчитайте эксплуатационные расходы

Арендные ставки будут расти вслед за повышающимся спросом на аренду квартир. Это происходит потому, что ипотечные ставки значительно выросли. Средняя покупательная способность человека, который раньше мог позволить себе дом стоимостью 500 000 долларов с процентной ставкой 3%, теперь снизилась, и он может позволить себе только дом стоимостью 335 000 долларов со ставкой до 6%. Поэтому многие предпочтут аренду.

Совет: важно рассчитать, в какую сумму вам будет обходиться содержание будущей недвижимости. Не должно получиться так, что расходы на эксплуатацию (налоги, общедомовое обслуживание, процент управляющей компании, комиссии риелтору) будут забирать весь рентный доход.

3. Не принимайте решения в одиночку

Когда вы начинаете или продолжаете свой путь, инвестируя в зарубежную недвижимость, вам придется принимать множество решений. Но замечательно то, что вам не нужно делать ничего в одиночку.

Совет: ищите хорошие и надежные связи на зарубежных рынках или обратитесь к специалистам, чтобы разработать целостный план и сотрудничать с лучшими людьми в мире.

Есть много вариантов для инвестиций за границей. Это отличная возможность потенциально получить второй вид на жительство, второй паспорт, ипотечную программу, более высокие доходы и более низкие налоги. Некоторые зарубежные рынки не падали годами.

25 марта 2023, 08:10
Андрей Эрлих. Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Московские промзоны преобразуют в современные индустриальные кварталы

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press /www.globallookpress.com
Заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов. Фото пресс - служба

Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта

Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта
Возможности для инвестирования есть везде, и многие из них обещают инвесторам большую прибыль.

В Зеленограде нет новых ЖК

В Зеленограде нет новых ЖК
Больше всего проектов на стадии котлована в ЮЗАО.

Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции

Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции
Составляя ежемесячный дайджест инвестиционно-привлекательных проектов, эксперты ориентируются на потенциал высокой доходности: это могут быть 15% годовых и выше

Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев

Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев
Только в половине случаев удается мирно решить вопрос.

За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?

За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?
Звездная недвижимость продается в Нью-Йорке.

Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки

Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки
Высокие потолки требуют дополнительных расходов.

Выбор читателей

23/03ЧтвТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой 23/03ЧтвРазвод Ковальчук и Чумакова: почему супруги расстались через 15 лет отношений 24/03Птн"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 24/03ПтнСудьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 23/03ЧтвЗаработавшую на россиянах хитрую Малышеву сдали с потрохами: Место жительства – Америка 23/03Чтв"Невозможно выдерживать": обрубленный по рукам и ногам Костомаров во власти алкоголизма