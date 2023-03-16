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Вызывает подозрение: Ноющая без денег Хаматова купила квартиру за миллион евро

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Вызывает подозрение: Ноющая без денег Хаматова купила квартиру за миллион евро

Чулпан Хаматова неплохо подзаработала.
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В СМИ появилась информация о том, что сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова обзавелась роскошный недвижимостью. Что же известно о новой квартире актрисы?

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Находится жилье в самом центре Риги, буквально за углом от нее располагается Посольство России. Площадь недвижимости составляет 200 квадратных метров, а от цены хочется схватиться за сердце. По сообщениям источников, ноющая без денег Хаматова купила квартиру за миллион евро.

Впрочем, у многих подобный слух вызывает подозрение в его правдивости. Ведь ранее Чулпан Хаматова жаловалась на полное отсутствие доходов, была согласна идти работать таксистом, а один из ее последних спектаклей и вовсе отменили.

Портал Царьград связался с потенциальной соседкой Чулпан Хаматовой, чтобы узнать у нее, действительно ли квартира в центре Риги может стоить таких баснословных денег.

Собеседница поделилась, что в 2017-м году в любом старинном доме с богатой историей можно было купить трехкомнатные жилье за 250 тысяч евро. Сейчас же, хоть цены и подросли, даже самые шикарные апартаменты не будут стоить больше 500 тысяч евро. И это даже в том случае, если жилье будет продаваться с дорогим дизайнерским ремонтом. Единственный вариант для Чулпан Хаматовой потратить миллион евро в Риге это приобрести особняк на берегу моря.

Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2023, 13:00 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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