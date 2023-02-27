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"Подставила": воюющий Бероев сорвался на предательницу Хаматову из-за денег

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В чем виновата Чулпан Хаматова?

Чулпан Хаматова, сбежав в Латвию после того, как началась спецоперация РФ в сопредельном государстве, дала понять, что выступает против нынешнего политического курса родной страны. По мнению актера Егора Бероева, который поддерживает главу российского государства, из-за своих поступков артистка лишилась доверия.

В недавнем интервью Бероев, можно сказать, сорвался на коллегу по цеху: "Хаматова поставила людей, которые занимаются благотворительностью в нашей стране". Егор является директором одного из известных благотворительных фондов в России. Он не понаслышке знает, как тяжело стало таким организациям из-за бегства Хаматовой за границу. Мол, из-за Чулпан фондам перестали давать деньги, появились большие сложности.

По мнению Бероева, у Чулпан Хаматовой, которая получала деньги от государства, были моральные обязательства, касающиеся в первую очередь идеологии и политики. Но актриса предпочла "поливать дерьмом" родную страну. Актер признался, что с самого начала спецоперации сердцем воюет вместе со своими товарищами и желает победы России. "Я не могу быть в стороне от этого", – цитирует артиста "Царьград".

27 февраля 2023, 18:40
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

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