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Гробовая тишина, беспокойство животных, ночные кошмары: Как понять, что Домовой ушел

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Гробовая тишина, беспокойство животных, ночные кошмары: Как понять, что Домовой ушел

Домовой является хранителем семейного очага.
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Часто люди хотят, чтобы в их жилище все было гармонично и благополучно, поэтому люди верят, что добро в квартиру привносит именно Домовой. Это древнее мифическое существо издавна сопровождает быт разных народов. Люди стремятся задобрить его и удержать в своем доме, чтобы он стал его своеобразным оберегом.

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Говорят, что Домовой – двоюродный брат черта. Именно поэтому его всегда наделяли мистическими свойствами и приписывали всякие проделки. Еще в Древней Руси Домового почитали, ведь именно он охранял дом. Поэтому хозяева всячески заманивали Домового к себе, приносили ему горбушку хлеба и так далее.

Есть ряд признаков, указывающих на то, что из вашего жилища ушел Домовой. Эзотерики уверены, что уход Домового означает приближение неприятностей для хозяина дома.

1. В доме слишком тихо.

В ночное время, когда все жильцы спят, в доме слышатся иногда разные звуки. Если же в квартире стоит гробовая тишина, то Домовой ушел.

2. Плохое настроение у домашних животных.

Звери четко чувствуют отсутствие домашнего духа. У животных начинается болезнь, недомогание. Собаки скулят, кошки шипят. При наличии Домового любимцы наоборот веселы.

3. Пропажи вещей.

Это указывает на то, что никто не охраняет вашу квартиру и не следит за тем, чтобы ваши вещи лежали на своих местах.

4. Отсутствие снов.

Домовые часто помогают своим хозяевам во сне. Они могут подсказать решение той или иной проблемы или помочь успокоиться. Если вы не видите сны, Домовой покинул дом.

5. Неуютно дома.

Когда Домовой присутствует дома, то в таком жилище уютно и тепло. Человек чувствует себя отдохнувшим и бодрым. Если вам тревожно, значит Домовой ушел.

6. Погибают комнатные растения.

Растения как и животные хорошо чувствуют отсутствие Домового. Обычно дух помогает растениям, как и домашним животным.

Чтобы вернуть Домового, необходимо срочно задобрить разобидевшегося духа и подкормить его. Оставьте на ночь на кухне краюху хлеба и чашечку воды. Дух обязательно поймет свою важность и вернется в ваше жилище.

Привидение. Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 января 2023, 13:40 Источник: Эзотерика для тебя * Магия * Советы * Ритуалы/ Ютуб • Требует проверки

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