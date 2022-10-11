Сгинь, нечистая сила! 3 способа подружиться с домовым

Как задобрить владыку домашнего уюта. Несколько советов.

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Иногда кажется, будто все в доме настроено против хозяина: двери сами открываются, появляются странные звуки и шорохи, а поведение домашних животных вдруг становится совершенно другим. Другие же замечают как растения вдруг начинают вянуть, а вещи пропадают с привычных мест. Не остается ничего другого, кроме как поверить в проказы маленького домового.

Верить в хранителя дома или нет — дело каждого. Но если захочется подружиться с загадочным существом, есть несколько универсальных советов.

Прежде всего, наведите порядок. Разберите завалы вещей и отдайте ненужное. Освободите пространство от пыли и грязи, проветрите комнаты, проведите влажную уборку. Домовой это оценит.

Затем подумайте, нет ли в вашем доме избытка негативной энергии. Перестаньте ссориться, злиться, а лучше и вовсе — повесьте над входной дверью какой-нибудь оберег. Так домовому будет спокойнее.

В-третьих, угостите домового. С меню думать не придется, подойдут конфеты, булочки, печенья или даже хлеб. Пусть в доме всегда окажется "вкусняшка к чаю".

Эти советы помогут хозяевам почувствовать себя уютнее и спокойнее, а домовой перестанет доставлять хлопоты жильцам.