Подборка доступных ЖК у Садового кольца

Цены на квартиры стартуют от 14 млн рублей.



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Многие москвичи мечтают о квартире рядом с историческим центром города – в районе Садового кольца или неподалеку от него. Стоимость "квадрата" в новостройках в данной локации, как правило, составляет не менее 1 млн рублей, а цена квартиры – от 35-40 млн рублей и более. Однако в некоторых проектах можно найти лоты в два-три раза дешевле.



Речь идет о жилых комплексах, расположенных в нескольких минутах езды от Садового кольца. Всего на первичном рынке в данной локации представлено восемь новостроек, в которых реализуется почти 700 квартир. Средняя стоимость кв. м в них составляет 717 тыс. рублей.

Самые низкие цены – от 14 млн рублей за квартиру площадью 23,6 кв. м – действуют в высотном квартале "Павелецкая Сити" от застройщика MR Group в районе Даниловский. Это единственный проект в списке, где жилье предлагается с уже выполненной предчистовой отделкой.

В этом же районе за 21 млн рублей предлагается квартира 41,1 кв. м в комплексе Foriver и за 22 млн рублей – квартира площадью 38,7 кв. м в ЖК RiverSky от застройщика "Инград".

За 15 млн рублей можно купить квартиру в комплексе Champine от застройщика «СЗ Проект-С» в районе Южнопортовый. Площадь жилья составляет 36,1 кв. м.

В Красносельском районе цены начинаются от 23 млн рублей. За эту стоимость предлагается квартира площадью 31,3 кв. м в ЖК Dialog от строительной компании "Центр-Инвест". Это единственный премиальный проект в списке, остальные относятся к классу «бизнес».