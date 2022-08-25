Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса

Новости

Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса

Цены на жилье начинаются от 8,6 млн рублей.
прочитано 81 раз

Около 10% новостроек класса «бизнес» в Москве достроены и получили разрешение на ввод. Средняя цена кв. м в таких проектах составляет 407 тыс. рублей, жилья – 29,1 млн рублей.

ПО ТЕМЕ

Доступные новостройки со сдачей в 2022

Запад лидирует по ценам на бизнес-класс

Минимальная цена предложения в готовой новостройке составляет 8,6 млн рублей. За такую цену можно приобрести студию площадью 27 кв. м без отделки в ЖК Shirokaya от застройщика «Патек Групп» в Северном Медведково.

От 10,9 млн рублей начинаются цены в квартале «Сердце столицы» от группы «Донстрой» в Хорошево-Мневниках. За такую стоимость предлагается студия площадью 28,4 «квадрата» без отделки.

За 11,5 млн рублей предлагается квартира с чистовой отделкой в ЖК «Октябрьское поле» от «РГ-Девелопмент» в районе Щукино.

В бюджете до 17 млн рублей можно приобрести жилье в следующих новостройках: Wellton Towers и Crystal в Хорошево-Мневниках, ЖК «Крылатский» в Крылатском, «Событие» в Раменках, «Западный порт» в Филевском парке.

Автор: 25 августа 2022, 10:00 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Как купить долю квартиры на маткапитал Как купить долю квартиры на маткапитал

Важно доказать, что это улучшит условия жизни

Третья очередь ЖК Headliner в Москве готова более чем на 40% Третья очередь ЖК Headliner в Москве готова более чем на 40%

Строительство ведет группа компаний "КОРТРОС"

Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье

Мнение эксперта

Чем опасна покупка чересчур дешевой недвижимости Чем опасна покупка чересчур дешевой недвижимости

Как не остаться без квартиры

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+