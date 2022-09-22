Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Больше всего новостроек на востоке Москвы

Новости

Больше всего новостроек на востоке Москвы

За пять лет предложение выросло на 57%.
прочитано 158 раз

За последние пять лет столичные застройщики значительно нарастили активность на востоке Москвы. Количество новых проектов здесь выросло на 57%.

ПО ТЕМЕ

Названы крупнейшие новостройки Москвы

Цены на квартиры в ЦАО стартуют от 13 млн

Рост привлекательности ВАО объясняется строительством дорог, открытием новых станций МЦК, благоустройством крупных парковых зон. Кроме того, здесь есть участки под застройку, высвобождаемые в рамках реорганизации промзон.

Сейчас на востоке столицы насчитывается 22 жилых комплекса, в которых ведутся продажи 3,1 тыс. лотов (против 1,5 тыс. объектов пять лет назад). В предложении преобладает комфорт-класс, на долю которого приходится почти 70%. Также значительно выросла доля жилья с полной отделкой – на 48 п.п., до 64%.

Самым крупным проектом востока столицы является микрорайон "Амурский парк" от группы "ПИК". Здесь в продаже находится почти пять сотен квартир. Средняя цена «квадрата» составляет 275 тыс. рублей.

Второе место занимает еще один проект этого застройщика – квартал "Лосиноостровский парк". Средняя цена кв. м составляет 293 тыс. рублей. Замыкает тройку ЖК "Сиреневый парк" от застройщика Afi Development. Стоимость кв. м – 342 тыс. рублей.

Автор: 22 сентября 2022, 02:03 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+