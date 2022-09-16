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"Убили, отравили": три женщины дерут наследство покойника Пьера Нарцисса
Шоумен Пьер Нарцисса умер этим летом в возрасте 45 лет. Вдова покойного артиста Валерия и его директор Сергей Дворцов организовали в ресторане вечер памяти певца и ведущего. Среди гостей были близкие друзья Нарцисса — певица Катя Лель, Анна Калашникова, Михаил Гребенщиков и другие.
Однако, внимание гостей было приковано к другой персоне — к Ксении Грин. Говорят, эта девушка была любовницей Пьера. Если это действительно так, получается, что уже три женщины дерут наследство покойника.
Дворцов опровергает эту информацию и заявляет, что никакой любовницы и внебрачных детей у Пьера Нарцисса не было. Наследство в виде авторских прав достанется дочери и бывшей жене шоумена. Недвижимости у артиста не было — общую квартиру бывшие супруги продали еще при разводе, а себя Пьер Нарцисс отдельное жилье просто снимал.
Пьера Нарцисса похоронили на родине в Камеруне. Директор певца рассказывает, что мать артиста долго не могла поверить в случившееся. "Мать считала, что Нарцисса убили, отравили. Она отправляла его три раза на вскрытие", — рассказывает Сергей. Однако, после третьей экспертизы ей пришлось поверить, что трагедия произошла из-за болезни Пьера Нарцисса.
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