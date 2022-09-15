Обязан ей: Перед смертью Пьер Нарцисс пообещал Кате Лель передать особую ценность

В последнее время вокруг певицы Кати Лель много мистических и даже инопланетных новостей. Артистка поведала историю о своем покойном давнем друге Пьере Нарциссе, с которым они были близки.
Певица считает Нарцисса вибрационно-мистическим человеком с мощной энергетикой. Причиной этому Катя Лель видит его происхождение, сообщает Пятый канал.
Оказывается, последний разговор Кати Лель и Пьера Нарцисса носил тайный характер. Беседа случилась на дне рождения дочери артистки. Коллеги приветливо общались, как вдруг Пьер сообщил нечто важное. Исполнитель хита "Шоколадный заяц" обещал Кате Лель раскрыть ее истинное предназначение. Это ценное знание он был обязан ей передать, но так и не успел.
"Он сказал мне: "Я тебе должен много чего рассказать по поводу тебя. Ты не знаешь, о себе много чего". Я говорю: "Например". Он говорит: Ты не знаешь, кто ты есть на самом деле, какой ты несешь посыл для людей", – процитировала слова Пьера Нарцисса Катя Лель на вечере памяти артиста. Мероприятие состоялось в одном из клубов Москвы.
По словам звезды, в заключение Пьер пообещал рассказать ей много чего и добавил, что об этом ему сообщили его предки. Катя Лель призналась, что Пьер Нарцисс был очень непростым человеком.