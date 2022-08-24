Доступные новостройки со сдачей в 2022

Цены на жилье начинаются от 5,3 млн рублей.



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До конца года в «старой» Москве будет введено 10% от всех квартир и апартаментов в новостройках, или 4,6 тыс. лотов. Средняя стоимость «квадрата» в почти достроенных проектах составляет 488 тыс. рублей, а цены на жилье начинаются от 5-6 млн рублей.



Самые низкие цены действуют в проектах с апартаментами. Так, лот площадью 25 кв. м без отделки в ЖК «Легендарный квартал» от застройщика «Д-Инвест» на северо-востоке города предлагается за 5,3 млн рублей.

На севере города за 6,2 млн рублей можно купить апартамент-студию площадью 15,6 кв. м с отделкой проекте «Travelto Петровский парк» от компании Travelto. Или за 6,5 млн рублей предлагаются апартаменты площадью 17,6 кв. м с отделкой в проекте Air Space от застройщика TPI.

Если рассматривать квартиры, то стоимость самого доступного лота составляет 7,15 млн рублей. За эту цену можно приобрести квартиру площадью 20,1 кв. м с отделкой в ЖК «Перовское-2» от группы «ПИК».

С бюджетом до 8 млн рублей также можно купить квартиры в следующих новостройках: «Любовь и голуби», «Level Стрешнево», «Волжский парк» и «Аквилон Митино».