Как купить долю квартиры на маткапитал

Важно доказать, что это улучшит условия жизни.



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Материнский капитал разрешается направлять на улучшение условий проживания. Если данной суммы не хватает для приобретения жилья целиком, можно ограничиться покупкой доли недвижимости.



Однако для совершения сделки необходимо соблюсти одно из условий:

– приобретаемая доля является отдельной комнатой (комнатами);

– за счет маткапитала семья увеличивает уже принадлежащую ей долю;

– после покупки доли во владение семьи переходит все жилье целиком.

Главная задача – убедить Пенсионный фонд, что приобретение доли действительно улучшает условия проживания. Например, странно выглядит, если доля жилье покупается в одном населенном пункте, а семья живет в другом.

Сделка сначала оформляется и удостоверяется нотариально, все данные передаются в Росреестр. После этого надо подать заявление в Пенсионный фонд об использовании маткапитала. Кроме того, понадобится стандартный пакет документов:

– документы на родителей и ребенка (детей);

– брачное свидетельство;

– выписка из ЕГРН о праве собственности;

– договор купли-продажи.

– справка от продавца доли, где прописано, сколько семье еще необходимо выплатить.

Также можно написать письмо в вольной форме, объясняющее, как именно данная сделка улучшит жизнь семьи.