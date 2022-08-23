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Выселить арендаторов-неплательщиков из квартиры нельзя – юрист

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Выселить арендаторов-неплательщиков из квартиры нельзя – юрист

Сдавая жилье в аренду, собственник должен знать, что за неуплату он не сможет выгнать жильцов.
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Как рассказал адвокат бюро "Лебедева-Романова и партнеры" Тимур Харди, при аренде квартиры жилец на вполне законных основаниях может отказаться съезжать, если того требует собственник из-за неуплаты. Даже если хозяин жилплощади вызовет полицию, арендатору достаточно будет предъявить заключенный ранее договор в письменной форме, чтобы остаться. Правоохранитель может составить протокол, если тот, кто снимает жилье, например, шумит или представляет угрозу для других людей.

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Если собственник не смог договориться с арендатором, то первому стоит обратиться в суд, чтобы квартиросъемщик получил официальную претензию с требованием выплатить аренду и съехать. Арендатор будет считаться уведомленным, если он и не увидит отправленное по адресу сдаваемой квартиры заказное письмо на его имя.

Иск о выселении, расторжении договора и взыскании долга можно подать спустя месяц после отправки официальной претензии. И уже в таком случае с арендатором будут общаться судебные приставы. Эти разбирательства занимают около полугода.

Кстати, менять замки в двери, пока квартиросъемщика нет дома, согласно закону, арендодателю запрещено. Против собственника может быть заведено административное или уголовное дело о хулиганстве, самоуправстве или краже, если пропадут какие-нибудь вещи в квартире.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2022, 14:02 Источник: РИА Недвижимость ✓ Надежный источник

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