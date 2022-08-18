Квартиру площадью в семь квадратов выставили на продажу в Москве

В Москве риелторы зафиксировали беспрецедентное предложение по недвижимости.

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Москва часто удивляет своими неожиданными предложениями в сфере недвижимости. Рынок колеблется, как и доходы граждан, поэтому застройщикам приходится выдавать рентабельные предложения, которые могут быть доступны многим. Порой в погоне за рентабельностью они перегибают все палки.

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На днях в базе объявлений Москвы появилось необычное объявление о продаже квартиры площадью в 7,6 кв. м. Это самая маленькая квартира на столичном рынке.



Такие тенденции не удивительны, считают эксперты. Ведь за последние два года средняя цена квадрата на вторичке в России увеличилась на 44,6% — с 64,4 тыс. до 93,1 тысяч рублей. Людям приходится искать минимальные по квадратуре квартиры.

Чаще всего такое жилье покупают для временного проживания или дальнейшей аренды как инвестиция в будущее. Еще один вариант – вложение денег как шаг на пути к более комфортному жилью.

Обычно такие квартиры покупают в городах с большими миграцией и туристическим наплывом, а также уровнем дохода людей намного ниже реальных цен на жилье.

Ранее сообщалось, что за два года в Москве резко выросло количество студий в новостройках. Теперь их более девяти тысяч, что в два раза больше по сравнению с 2020 годом.