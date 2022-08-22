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В каких городах России выгоднее всего заработать на аренде
Куда выгодно вложить деньги во время кризиса? Да так, чтобы заработать и голова не болела. Большинство из нас задавалось таким вопросом, но немногие придумали – как.
Эксперты и инвесторы подсказывают самый выгодный способ поднять деньжат: купить квартиру для сдачи. Это поможет добиться непрерывного потока денег на банковскую карточку, а Вы обретете модное прозвище: “рантье”.
Аналитики одного из порталов, посвященных жилой недвижимости подсчитали, в каких из городов России продаются самые выгодные с точки зрения рантье квартиры. Они проанализировали студии и “однушки” квартиры площадью до 32 кв.м. в 70 городах.
В лидерах рейтинга оказались: Якутск, где жилье окупится за 8, 8 лет, Нижний Тагил, Магнитогорск и Грозный – там потребуется 11 лет.
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Мнение эксперта
На берегу Каспийского моря
Их покупают для заработка
Пока сохраняется высокая ключевая ставка