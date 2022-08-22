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В каких городах России выгоднее всего заработать на аренде

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В каких городах России выгоднее всего заработать на аренде

Аналитики рассказали, где купить квартиру, чтобы деньги потекли рекой.
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Куда выгодно вложить деньги во время кризиса? Да так, чтобы заработать и голова не болела. Большинство из нас задавалось таким вопросом, но немногие придумали – как.

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Эксперты и инвесторы подсказывают самый выгодный способ поднять деньжат: купить квартиру для сдачи. Это поможет добиться непрерывного потока денег на банковскую карточку, а Вы обретете модное прозвище: “рантье”.

Аналитики одного из порталов, посвященных жилой недвижимости подсчитали, в каких из городов России продаются самые выгодные с точки зрения рантье квартиры. Они проанализировали студии и “однушки” квартиры площадью до 32 кв.м. в 70 городах.

В лидерах рейтинга оказались: Якутск, где жилье окупится за 8, 8 лет, Нижний Тагил, Магнитогорск и Грозный – там потребуется 11 лет.

В антирейтинг вошли: Владивосток (24 года), Белгород (22, 6 года), Сочи (18, 5 лет), Санкт-Петербург (21, 5 года), Москва (20, 7 лет).

Квартиры в Сочи выгодны, однако, для посуточной аренды в летний период: в таком случае жилье окупится за 9, 4 года. Однако, спокойной жизни не ждите: придется постоянно бегать с ключами, думать об уборке и обновлять объявления.

Напомним, недавно аналитики рассказали, какой из районов Москвы – лучший для сдачи в аренду.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 11:31 Источник: Мир Квартир

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