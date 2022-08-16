"Надо обсудить это с психоаналитиком": количество зверей и алкоголя в квартире звезды "Стендапа" вызвало шок

В квартире Зои Яровицыной нашли странные вещи.

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На ютуб-канале LABELCOM вышел очередной выпуск шоу "По хатам". Ведущий Гурам Амарян посетил квартиру Зои Яровицыной, которая прославилась благодаря передаче "Женский стендап". Мужчина осмотрел квадратные метры и едва ли не каждую минуту поражался увиденному.

Например, Гурам был потрясен тем, сколько зверей в квартире Яровицыной. У Зои одна настоящая кошка и еще несколько фигурок этого животного. Посчитав количество статуэток, Амарян сказал: "[Зое] надо обсудить это с психоаналитиком". Также ведущего удивило количество алкоголя, который хранится в специальном холодильнике: "Вы столько пьете!".

В одной из ванных комнат Гурам обнаружил унитаз с управлением. Набор функций впечатлил мужчину, при этом он нашел такое устройство неудобным. Яровицына наблюдала за тем, как ведущий расхаживает по ее квартире, с экрана ноутбука, находясь в автомобиле. Зоя явно была возмущена некоторыми комментариями Амаряна.

Напомним, Зоя Яровицына – юмористка, одержавшая победу в шоу "Comedy Баттл". После этого принимала участие в нескольких телевизионных проектах. Но настоящая слава к ней пришла после того, как на экраны вышло шоу "Женский стендап". Зоя стала одной из самых любимых молодых юмористок у зрителей.