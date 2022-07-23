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"Покойся с миром!": народ рыдает у гроба знаменитого российского артиста

"Покойся с миром!": народ рыдает у гроба знаменитого российского артиста

Это случилось! Звезду проводили в последний путь. Пьер Нарцисс будет покоиться на родной земле.
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"Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс скончался еще 21 июня, только вот похороны артиста срывались несколько раз. То одно, то другое мешало предать тело мужчины земле. Наконец, заключительная прощальная церемония состоялась. Ее провели в Камеруне.

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В Сети появились шокирующие кадры. Участники процессии собрались в большом зале, оплакивая усопшего и напевая трогательную ритуальную композицию. Темнокожие африканцы с болью в сердце вынесли белоснежный гроб в центр помещения и открыли крышку.

По вероисповеданию Пьер Нарцисс был католиком. Поэтому похороны прошли в соответствии с религиозными установками. Как полагается, присутствовал священник и его помощники. На видеоролике запечатлены детали сакрального таинства, а вот лицо мертвеца в кадр не попало.

На просторах интернета поклонники выражают скорбь в связи с кончиной звезды. Мертвый Пьер Нарцисс довел народ до рыданий. "Очень жаль, когда уходят легенды! Покойся с миром!", "Нет слов, просто нет слов...", "Светлая память! Нам будет не хватать тебя!" — выразились комментаторы.

Как писали "Дни.ру", деньги на белоснежный гроб знаменитости собирали всем миром. Роскошный похоронный атрибут обошелся в сумму около 200 тысяч рублей. Из-за ряда дорогостоящих траурных церемоний близкие покойного растратили целое состояние.

Напомним, по официальным данным Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры в возрасте 45 лет. Смерть застала его в Москве. Знаменитый российский артист африканского происхождения не выдержал операции на почке.

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Фото: pixabay.com
Автор: 23 июля 2022, 16:29 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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