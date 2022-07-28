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Новостройки Сочи на 31% дороже "вторички"

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Новостройки Сочи на 31% дороже "вторички"

В Москве цены на первичном рынке выше на 5%.
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В большинстве крупных российских городов средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке выше, чем на вторичном. Среди городов-миллионников исключение составляет только Самара, где «вторичка» обогнала новостройки по цене за квадратный метр на 4 тыс. рублей.

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В Сочи разница в цене квадратного метра на первичном и вторичном рынке составляет 31%. По итогам первой половины 2022 года средняя цена «квадрата» в новостройках составила 350 тыс. рублей, на вторичном рынке – 266 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге разница составляет 16%. Средняя цена кв. м в новостройках к июлю составила 238 тыс. рублей, на вторичном рынке – 206 тыс. рублей.

В Москве новостройки дороже «вторички» на 5% со средней ценой кв. м в 323 тыс. рублей против 308 тыс. рублей соответственно.

Однако покупка квартиры на вторичном рынке окажется выгоднее только при условии 100%-ной оплаты. Если же оформлять ипотеку, то ставки на первичном рынке значительно ниже, а разница в цене будет компенсирована выплаченными процентами по кредиту. Средняя ипотечная ставка на рынке новостроек сейчас составляет 5,4%, на рынке вторичного жилья – 9,6%.

Автор: 28 июля 2022, 09:36 Источник: ЦИАН ✓ Надежный источник

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