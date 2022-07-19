Покупатели элитного жилья в Москве переключились на квартиры подешевле

Увеличение продаж в премиальном классе связано с возможностью состоятельных граждан приобретать жилье за наличную оплату.

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В российской столице на рынке элитной недвижимости снизилось предложение. В связи с этим состоятельным покупателям пришлось снизить свои запросы. Если первоначально их интересовало жилье, где стоимость квадрата может доходить до двух миллионов рублей, то теперь внимание приковано к квартирам, за квадратный метр которых придется выложить порядка 600 тысяч рублей.

Эксперты обратили внимание, что богатые москвичи переключились на недвижимость премиального класса. По их оценкам, лишь этот сегмент рынка показал рост за последние три месяца текущего года. Однако к концу 2022 года продажи более дешевых квартир могут вернуться на прежний уровень, осторожно прогнозируют специалисты.

Согласно исследованию, продажи на рынке квартир премиального уровня выросли почти на три процентных пункта, а спрос на элитные новостройки, наоборот, рухнул в десятикратном размере, тогда как бизнес-класс показал падение всего в 2,7 раза. Потери в сегменте комфортных квартир составили 26,7%.

Специалист по недвижимости Роман Родионцев уверен, что увеличение продаж в премиальном классе Москвы связано с возможностью состоятельных граждан приобретать жилье за наличную оплату, то есть без привлечения кредитных средств.