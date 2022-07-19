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Покупатели элитного жилья в Москве переключились на квартиры подешевле

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Покупатели элитного жилья в Москве переключились на квартиры подешевле

Увеличение продаж в премиальном классе связано с возможностью состоятельных граждан приобретать жилье за наличную оплату.
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В российской столице на рынке элитной недвижимости снизилось предложение. В связи с этим состоятельным покупателям пришлось снизить свои запросы. Если первоначально их интересовало жилье, где стоимость квадрата может доходить до двух миллионов рублей, то теперь внимание приковано к квартирам, за квадратный метр которых придется выложить порядка 600 тысяч рублей.

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Эксперты обратили внимание, что богатые москвичи переключились на недвижимость премиального класса. По их оценкам, лишь этот сегмент рынка показал рост за последние три месяца текущего года. Однако к концу 2022 года продажи более дешевых квартир могут вернуться на прежний уровень, осторожно прогнозируют специалисты.

Согласно исследованию, продажи на рынке квартир премиального уровня выросли почти на три процентных пункта, а спрос на элитные новостройки, наоборот, рухнул в десятикратном размере, тогда как бизнес-класс показал падение всего в 2,7 раза. Потери в сегменте комфортных квартир составили 26,7%.

Специалист по недвижимости Роман Родионцев уверен, что увеличение продаж в премиальном классе Москвы связано с возможностью состоятельных граждан приобретать жилье за наличную оплату, то есть без привлечения кредитных средств.

Фото: pixabay.com
Автор: 19 июля 2022, 13:15 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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