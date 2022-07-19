В каких случаях россияне не смогут получить вычет при покупке жилья

Если недвижимость приобретается за счет материнского капитала, то до оформления налогового вычета из суммы сделки будет вычтена сумма государственной поддержки.



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Российское законодательство предполагает, что покупатель недвижимости может получить после совершения сделки налоговый вычет. Однако, далеко не во всех случаях граждане могут воспользоваться данной привилегией. В каких случаях не получится вернуть часть затраченных денежных средств, объяснили специалисты.

Сегодня в России собственники жилья после покупки могут обратиться в налоговый орган за возмещением части денег. Согласно закону, граждане максимально могут рассчитывать на 260 тысяч рублей или 13% при учете лимита имущественного вычета в два миллиона рублей.

Меж тем, если недвижимость приобретена в ипотеку, то максимальная сумма налогового вычета повышается до 390 тысяч рублей с уплаченных трех миллионов. Юрист Анастасия Варсеева подчеркнула, что воспользоваться данным вычетом возможно только при уплате НДФЛ в размере 13% или 15%.

Как уточнила эксперт Мария Спиридонова, если недвижимость приобретается за счет материнского капитала, то до оформления вычета из суммы сделки будет вычтена сумма государственной поддержки. Однако есть случаи, когда налоговый вычет вообще не положен.

Так, налоговая не предоставит вычет, если жилье куплено за счет работодателя или бюджетных средств. Аналогично вернуть часть денежных средств не получится при совершении операций, связанных с ценными бумагами или дивидендами зарубежных фирм. Если гражданин выиграл недвижимость, то вычет ему тоже не положен.

Кроме того, на налоговый вычет при покупке жилья не смогут претендовать пенсионеры, потому что пенсия не облагается подоходным налогом. Меж тем, если они приобрели недвижимость с иного дохода, то вернуть часть денег возможно.