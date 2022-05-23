Добродушие жительницы Британии стоило ей семейного счастья.

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С началом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса многие жители ДНР и ЛНР получили возможность перебраться под крыло России. Наша страна также предоставила гуманитарные коридоры для граждан Украины, которые вот уже восемь лет были вынуждены терпеть давление со стороны преступной киевской администрации и местных неонацистов.

Однако далеко не все жители Незалежной захотели спастись в России, многие из них предпочли освоить дома европейцев и попутно получить в западных странах дополнительные льготы. Так называемые беженцы сегодня "спасаются" от конфликта на роскошных пляжах и в столицах с заоблачными ценами на жилье.

Благо, в Евросоюзе очень много простых и добродушных людей, которые могут предоставить свои частные дома и квартиры выходца из других стран. Меж тем, подобного рода гостеприимство может стоить семейного счастья.

"В родном доме и стены помогают" – к сожалению, эта русская поговорка оказалась абсолютно бесполезной для 28-летней жительницы Великобритании, которая пустила к себе в апартаменты 22-летнюю беженку из Украины.

Последняя всего за десять суток настолько хорошо освоилась в чужом жилище, что примерила на себе даже супруга молодой британки. Как говорится, "спасибо этому дому..." Украинка ушла, прихватив с собой нового мужчину. Об этом изданию The Sun рассказала сама женщина, лишившаяся мужа.

По данным РИА ФАН, глава семейства Энтони, позарился на гражданку Незалежной после десяти лет брака. Его супруга Лорна подчеркнула, что украинка сама предпринимала значительные усилия, чтобы завладеть новым мужчиной. Как сообщает телеканал "360", британка пожаловалась, что беженка перевернула ее жизнь, оставив после себя полное опустошение.