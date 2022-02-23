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Панорамные окна, два санузла и своя гардеробная: Звезда "Дома-2" купила квартиру в Москве
Многие звезды скандальной телестройки приезжают на проект из регионов, а после ухода с шоу "Дом-2" стараются задержаться в Москве. Так произошло с молодыми родителями Ириной Пинчук и Араем Чобаняном. Супруги раскрутили свои личные блоги, заработали на этом кругленькую сумму и стали обладателями квадратных метров в столице.
Парочка не скрывает радости и с удовольствием рассказывает о новой квартире. Впереди их ждет ремонт, чтобы жить с максимальным комфортом. Благо, условия позволяют им делать все на свой вкус и цвет.
В инстаграм-аккаунте Ирина Пинчук показала, как обустроена приобретенная жилплощадь. По размеру недвижимость достаточно большая — 153 квадратным метра. Из большой комнаты и кухни открывается вид на Москву, благодаря панорамным окнам. Имеется гардеробная, которую семья намерена расширить, а также детская. Теперь у выпускников шоу "Дом-2" есть два санузла — один будет предназначен для гостей.
Ирина Пинчук в "Сторис" личного блога провела видеоэкскурсию и показала, как выглядят долгожданные апартаменты. В особенности ей нравится подсветка — лампочки освещают пространство и сверху, и снизу. Вместе с избранником она уже утвердила дизайн-проект, который должен превратить новое жилье в райское местечко.
У парочки из шоу "Дом-2" теперь много приятных хлопот. Поклонники радуются за нее и даже немного завидуют.
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