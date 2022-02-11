"Вы меня бесите!": Звезда "Дома-2" вылила ушат помоев на россиян

Ирина Пинчук стала известной, благодаря скандальной телестройке. Теперь она зарабатывает миллионы на рекламе. Брюнетка может позволить себе роскошное авто и дорогущий отдых, хотя изначально ее перспективы прославиться были невысоки. Она родилась в российской глубинке, а на шоу "Дом-2" попала из-за странной надписи в анкете — заявила там, что ищет мужчину "для извращений".
Теперь Ирина Пинчук так популярна, что собственной персоной продвигает изделия и услуги. Иногда за счет этого пытаются обогатиться мошенники. Они хитроумно монтируют рекламу якобы от лица звезды, продают за счет этого сомнительный товар и кидают людей на деньги.
Недавно в адрес экс-участницы шоу "Дом-2" поступила претензия от такой обманутой фанатки. Она обвиняла ее в халатном списании денег, хотя Ирина Пинчук была совершенно не при чем. В итоге знаменитость вышла из себя и вылила ушат помоев на россиян.
"Как же вы меня бесите! Честное слово! Ещё и смелости хватает писать, что якобы на моем аккаунте я делала эту беспонтовую рекламу! Отныне все, кто по своей тупости покупают что-то непонятное, будут лететь в блок", — заявила брюнетка.
Напомним, Ирина Пинчук замужем за Араем Чобаняном. В прошлом году звезда шоу "Дом-2" родила сына Давида.