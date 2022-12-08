Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир

Для победы в войне за пространство в квартире придется строго соблюдать единый стиль и отказаться от некоторой мебели.

прочитано 5 раз

Недостаток пространства – извечная проблема жителей маленьких квартир. Порой в доме не хватает места не то что бы для новой мебели – даже торшер или напольный цветок некуда поставить. Зачастую территорию съедает неправильная планировка. И тогда начинается война за квадратные метры.

Конечно, нельзя взять и по взмаху волшебной палочки сделать квартиру больше, но освободить имеющуюся территорию или хотя бы расширить ее визуально вполне возможно. Для этого следует знать несколько маленьких, но очень важных хитростей.

ГАММА И СТИЛЬ

Первый лайфхак касается цветов интерьера. Чтобы придать дому уюта, лучше отказаться от ярких цветов. Отдать предпочтение следует монохромной гамме. Белый, бежевый и другие светлые оттенки визуально увеличивают пространство. Больше трех красок лучше вообще не использовать.

Вообще маленькая квартира в идеале должна быть выдержана в едином стиле. Категорически не рекомендуется миксовать принты и декоративные элементы. Используйте однотонные обои и ткани для облегчения пространства.

ШТОРЫ

Откажитесь от классических тяжелых штор в пользу римских или жалюзи. Так вы сможете освободить функциональное пространство вокруг окон, повесить там полочку, картину или небольшую вазу с растением.

ПОЛКИ

Помните, что любое закрытое пространство можно измерить не только в квадратных, но и в кубических метрах. Это значит, что при недостатке площади следует использовать пространство под потолком, например, повесив верхние полки.

МЕБЕЛЬ

Очевидный совет: избавитесь от лишней мебели, чтобы освободить пространство в малинкой квартире. Замените массивные громоздкие стулья на складные. На кухне поставьте узкую барную стойку вместо обеденного стола. Журнальный столик в гостиной вообще не нужен! Купите лучше деревянный подлокотник для дивана.

Кстати, мебель можно изготовить на заказ по точным размерам комнат, чтобы даже лишние сантиметры не занимали пространство. А еще можно выбрать функциональную мебель, например, высокую кровать с ящиками для хранения.