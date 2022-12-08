Подборка доступных ЖК бизнес-класса

Которые будут достроены в этом году.



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Столичные новостройки класса "бизнес" за год подорожали на 11,4%, до 429 тыс. рублей за кв. м. При этом стоимость квартир в проектах на начальных и завершающих стадиях строительства практически не различается.



Покупка готового жилья сопряжена с меньшими рисками и позволяет быстрее переехать в новую квартиру. Но готовых проектов класса "бизнес" в столице немного – только 8% от всего предложения. Корпуса в составе тринадцати жилых комплексов будут достроены до конца текущего года.

Самые низкие цены среди новостроек, в которых завершается строительство некоторых корпусов, действуют в комплексе Stellar City от группы "Ташир" в районе Можайский. Стоимость "квадрата" в проекте стартует от 285 тыс. рублей. Комплекс состоит из семи монолитных домов в 12-17 этажей, а также детсада и школы. Квартиры реализуются без отделки.

В квартале City Bay от строительной компании MR Group в Покровском-Стрешнево сейчас действует 15%-ная скидка, а минимальная цена "квадрата" составляет 314 тыс. рублей. В состав комплекса входят монолитные дома высотой до 52 этажей, а также школа и детсады. Жилье продается с отделкой white box.

Замыкает тройку самых доступных проектов дом Prizma от застройщика "Ремстройтрест" в районе Обручевский. Цена кв. м в новостройке – 372 тыс. рублей. Квартиры продаются без отделки.