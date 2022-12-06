Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Вернут ли в России льготную ипотеку: прогноз риелторов

Новости

Вернут ли в России льготную ипотеку: прогноз риелторов

Риелторы объяснили, как отмена льготной ипотеки отразится на рынке недвижимости в России.
прочитано 108 раз

Еще до старта активного периода санкционного давления на нашу страну российские власти заявили о подготовке мер поддержки населения. Рынок недвижимости пострадал под влиянием мировой экономической нестабильности, вызванной геополитическими событиями. Однако для поддержки застройщиков и потенциальных покупателей Правительство РФ запустило льготную ипотеку.

ПО ТЕМЕ

Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы

Застройщики увеличили скидки на квартиры

Оформить кредит на покупку недвижимости по низким ставкам россияне могут до конца текущего года. Программа будет закрыта 31 декабря. Однако риелторы полагают, что ее могут продлить. Соответствующее мнение они выразили в ходе опроса, проведенного интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, эксперты оценили общую ситуацию на рынке недвижимости. Так, риелтор Михаил Ивакин полагает, что отмена льготной ипотеки обрушит спрос на жилье, что приведет к падению цен. По словам эксперта, сегодня стоимость квартир снижается по экономическим и политическим причинам.

Его коллега Елена Рощина уверена, что закрытие программы льготного кредитования скажется не только на первичном, но и на вторичном рынке недвижимости. Риелтор уверена, что ипотеку с низкими ставками вскоре вернут.

Аналогичного мнения придерживается и первый спикер. Он отметил, что льготную ипотеку в России могут продлить, но на короткое время. По мнению эксперта, речь идет о нескольких месяцах. Риелтор напомнил, что изначально программу запустили для поддержки строительной отрасли.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 12:15 Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская" На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская"

Протяженность участка – 1,7 километра

Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы

Могут возникнуть сложности

Цены в новых ЖК столицы стартуют от 5,3 млн Цены в новых ЖК столицы стартуют от 5,3 млн

На рынок внутри МКАД вышло три проекта

Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки

Ожидает ли рынок новостроек коллапс

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+