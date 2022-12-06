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Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы

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Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы

При продаже дачи зимой важно помнить, что клиент не доедет до участка, если дороги завалены снегом.
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Большинство собственников дачных участков при желании продать свою недвижимость предпочитают переждать зиму и совершить сделку уже зимой, поэтому в холодный период года конкуренция на рынке падает. Однако и потенциальные покупатели предпочитают дождаться теплого времени, что снижает спрос и, соответственно, цены.

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Стоит ли вообще продавать дачу зимой. Эксперты назвали плюсы и минусы. Прежде всего очень важно понимать, что покупателя интересует не только дом, но и земельный участок, состояние которого довольно трудно проверить из-за снежного покрова.

Кроме того, многие владельцы на зиму отключают воду, чтобы сохранить трубы и сантехнику, поэтому и коммуникации осмотреть будет проблематично. Понимая, что низкий спрос не позволят поднять цены, сами дачники отказываются продавать свои участки зимой.

Так, по данным аналитиков ЦИАН, в конце ноября на вторичном рынке Подмосковья на дачи приходилось всего восемь процентов от общего количество продаваемой недвижимости. Однако в этом есть и большой плюс. Разумеется, при низкой конкуренции покупателя найти намного легче. Проще всего будет продать дачу с хорошей доступностью.

Продать дачу зимой гораздо сложнее, потому что невозможность оценить геометрию участка, неровности, состояние плодовых деревьев вызывает у потенциальных покупателей недоверие. Еще одним минусом является отсутствие соседей, у которых можно узнать реальное положение дел перед заключением сделки.

Также не стоит забывать о доступности участка. Если дороги зимой завалены снегом, то велик риск, что клиент попросту не доедет до дачи и сделает соответствующие выводы.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 09:15 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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