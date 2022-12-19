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Стоит ли покупать квартиру до Нового года?

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Стоит ли покупать квартиру до Нового года?

Или лучше дождаться январских праздников.
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Многие люди рассматривают Новый год как символический рубеж, к которому надо успеть завершить важные дела, например, решить жилищный вопрос. О плюсах и минусах покупки квартиры в декабре рассказывают аналитики компании «Метриум».

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Одно из преимуществ декабря – его определенность. В январе в силу вступают новые правила и законы, что непосредственно влияет на цены на жилье, причем заранее невозможно сказать, негативное это будет влияние или позитивное. Сейчас же покупателям известны точные условия по ипотеке и точная цена «квадрата».

Декабрь также сопровождается многочисленными скидками от застройщиков. Если год назад праздничные скидки не превышали 10%, то сейчас средний размер дисконта составляет 15-20%, а максимальный – 35%.

Например, в квартале Dream Towers от компании Regions Development в Нагатинском затоне до конца месяца действует 25%-ная скидка на ряд квартиры, в том числе при покупке в ипотеку. А в комплексе «Преображенская площадь» от того же застройщика в районе Преображенское можно получить скидку в 21%.

В квартале «Прайм Парк» от компании Optima Development в районе Хорошевский до конца года предлагается 20%-ная скидка.

Застройщик MR Group предлагает скидку до 15% в декабре при покупке жилья в проектах «Павелецкая Сити», MOD, City Bay и других новостройках.

Покупатели в декабре могут рассчитывать и на индивидуальные скидки. Менеджеры по продажам активнее идут на уступки, если видят, что клиент готов заключить сделку до конца года.

Кстати, совершенная до конца года сделка позволяет уже в январе оформить налоговый вычет за прошлый год в размере до 260 тыс. рублей. При покупке квартиры в январе возврата придется ждать целый год.

Есть свои преимущества и у января. Длинные праздники позволяют спокойно изучить различные предложения, посетить интересующие жилые комплексы, прогуляться по соседним улицам, чтобы изучить инфраструктуру.

В январе спрос на жилье снижается. Поэтому многие застройщики, стараясь удержать покупателя, сохраняют скидки в проектах.

Автор: 19 декабря 2022, 12:50 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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